Sinais dos cachorros: 9 formas para entender o que seu pet quer dizer

A linguagem corporal do cão envolve uma série de métodos exclusivos para comunicar emoções e intenções. Pode ser bem diferente de como os humanos se comunicam. Grande parte da comunicação canina consiste em latidos , gemidos e rosnados, por isso é importante saber o que os sons dos cães significam. Para se comunicar melhor com seu companheiro canino, aprenda algumas dicas sobre como ler os sinais dos cachorros.

Nomes para pet: 500 ideias originais e criativas

Sinais dos cachorros: está bocejando muito?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se sim, isso quer dizer que ele está desconfortável com a situação em que está. Com o nível de estresse elevado, é melhor intervir e retirar o cão do ambiente que o causa estresse. A dica é deixá-lo desta maneira e trabalhar para que seu cão não fique mais desconfortável.

Adestrador ensina a preparar o pet para quando a quarentena acabar

Sinais de ansiedade do seu cão

Seu cachorro espirra muito, se coça demais, mesmo sem pulgas, e se sacode muito sem estar molhado? Saiba que o seu cachorro está ansioso. Algumas situações podem gerar esse comportamento, como brincar, com a chegada do dono em casa, por exemplo. É como se o seu cão estivesse solicitando alguma coisa e não está sendo atendido.

Mordida: saiba quais são os cuidados necessários

Sinal de perigo

Seu cachorro ficou estático, franziu a testa e o rabo ficou parado na mesma posição? Seu cão está em alerta para um suposto perigo que possa ocorrer. Pode ser um outro cão vindo em sua direção ou uma pessoa que esteja com medo. A dica é socializar o seu cão desde pequeno com o maior número de situações possíveis.

Seu cão está abanando o rabo bem rápido para cima ?

Seu cão está estressado com alguma situação e pronto para agir caso se sinta ameaçado. Rabo balançando não é sinal de cachorro bonzinho.

E como saber se ele está bem?

Seu cachorro está abanando o rabo de uma forma cadenciada é relaxada? Então seu cão está feliz e confortável com a situação em que está. Além disso, ele quer interagir, brincar é socializar com todos que estão a sua volta.

Medo – sinais dos cachorros

Seu cachorro está com o rabo entre as pernas ou até mesmo encostado na barriga? Seu cão está com medo. Dependendo do grau deste medo, pode gerar algum tipo de agressividade ou até mesmo uma fuga.

Tire ele dessa situação e comece a socializar de forma gradativa. Não pense que se você levar o seu cão a um parque pela primeira vez ele irá brincar com todos os outros cães. Caso ele nunca tenha ido a um parque, por exemplo, pode ser que isso gere uma série de comportamentos que demonstre desconforto.

Como saber se seu cão está feliz

Seu cachorro abaixou a frente na posição clássica com o rabo para cima? O cachorro está super feliz, chamando os outros para brincar.

Seu cachorro os pelos arrepiados?

Isso não quer dizer que ele está com raiva e que vai pegar alguém que se aproxime, ou até mesmo outro cachorro por perto. Na realidade, isso também pode ser um sinal de medo. Ele está mandando um recado do tipo “não se aproxime porque não estou gostando, mas se chegar podemos nos entender”.

E se o animal rosnar?

Seu cão está com medo. Neste caso, em um estado que se aproximar dele corre o risco de ser mordido. Ele está mandando um sinal para que você respeite o espaço.

Seu cachorro está rosnando, mostrando todos os dentes da frente até o fundo? Ele está defendendo o seu espaço, seu dono ou sua alimentação. Neste caso, seria por territorialidade. Geralmente acontece com cães de grande porte ou cães que não saem de casa e não foram socializados. Podendo também ser causado por medo.

Edição: Lucas Santos