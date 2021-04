Cádiz x Valencia: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol – 04/04

Cádiz e Valencia se enfrentam neste domingo (04) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estadio Ramón de Carranza, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Cádiz x Valencia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O time do Cádiz aparece em 15º com vinte e nove pontos, ou seja, precisa continuar somando pontos para, assim, escapar da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Ao todo, venceu sete jogos, empatou oito e perdeu treze, apresentando problemas em campo. Então, em seu plantel, Rúben Sobrino, Lozano e Quezada estão fora.

Enquanto isso, o time do Valencia está em 12º com trinta e três. Se vencer hoje, sobe quatro posições e fica ainda mais próximo de chegar até a parte de cima do Campeonato Espanhol. Entretanto, precisa também contar com tropeços de seu adversários na rodada. Cillessen, Piccini e Mangala são os desfalques.

Possíveis escalações de Cádiz x Valencia

Possível Cádiz: Ledesma; Fali, Cala, Carcelén, Espino; Fernández, Mari, Salvi, Jonsson; Negredo, Salvi.

Possível Valencia: Doménech; Paulista, Correia, Gayá, Diakhaby; Blanco, Racic, Soler, Wass; Gomez, Guedes.

