Cagliari x Atalanta: onde assistir ao jogo, horário e escalações (06/11)

As equipes de Cagliari x Atalanta se enfrentam neste sábado, 06/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Italiano na Sardegna Arena. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Cagliari x Atalanta hoje? A partida entre Cagliari e Atalanta terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada a partir das 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, cidade de Cagliari, na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Cagliari x Atalanta

Cáceres está fora do elenco do Cagliari neste sábado depois de ser expulso na última rodada, além de Keita Baldé que segue em recuperaçõa no departamento médico.

Já a Atalanta não pode contar com Gosens, Rafael Tolói e Hateboer.

Cagliari : Cragno; Lykogiannis, Carboni, Godín, Zappa, Nández; Strootman, Deiola, Marin; Pedro, Pavoletti

: Cragno; Lykogiannis, Carboni, Godín, Zappa, Nández; Strootman, Deiola, Marin; Pedro, Pavoletti Atalanta: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Zapata, Ilic

Principais informações sobre o jogo de hoje

Na lanterna do Campeonato Italiano, o Cagliari trava uma batalha para escapar do rebaixamento enquanto esbarra em grandes oponentes ao longo das rodadas da temporada. Com seis pontos, venceu um jogo, empatou três e perdeu outros sete na competição até aqui, precisando vencer o jogo de hoje seja como for.

Enquanto isso, a Atalanta garantiu o empate durante a semana contra o Manchester United na Champions enquanto busca a classificação para as oitavas. Na liga nacional, por outro lado, permanece em 5ª posição com dezenove pontos ao ganhar cinco jogos e empatar outros quatro. Vencendo hoje, termina na parte de cima da tabela.

