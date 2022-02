Cagliari x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo – 21/02

As equipes de Cagliari x Napoli se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 21/02, com a bola rolando a partir das 15h (Horário de Brasília), na Sardegna Arena, em Cagliari. As principais informações sobre como assistir o jogo o torcedor confere logo abaixo.

Onde assistir Cagliari x Napoli

O jogo do Cagliari e Napoli hoje vai passar no canal ESPN 4 e no streaming Star +, a partir das 15h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Data: 21/02/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, em Cagliari

Transmissão: ESPN 4 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Cagliari luta para escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Italiano. Em décimo oitavo com 21 pontos, o grupo contabiliza somente quatro vitórias, nove empates e doze derrotas, enquanto vem de dois empates e uma vitória nas últimas semanas. Por isso, se quiser escapar da degola, precisa da vitória hoje.

Enquanto isso, o Napoli aparece em terceiro lugar com 53 pontos. Se vencer o jogo desta segunda-feira, consegue se igualar ao líder Milan e assumir provisoriamente a liderança porque tem o saldo de gols maior. Durante a rodada, tanto o líder como a Inter de Milão tropeçaram, o que acabou por favorecer o time napolitano.

Escalação de Cagliari e Napoli

Carboni, Ceter, Lykogiannis, Matteo Lovato, Marin, Nandez e Leonardo Pavoletti continuam trabalhando no departamento médico.

Para os visitantes, Insigne, Anguissa, Politano, Lozano e Lobotka são desfalques.

Cagliari: Cragno; Obert, Ceppitelli, Goldaniga; Grassi, Baselli, Bellanova, Gagliano, Henrique; João Pedro, Pereiro

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Mertens; Osimhen

Jogos do Campeonato Italiano na rodada

Dez jogos foram realizados pelo fim de semana na 26ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários dos jogos de hoje e os resultados.

Juventus 1 x 1 Torino

Sampdoria 2 x 0 Empoli

Roma 2 x 2 Verona

Salernitana 2 x 2 Milan

Fiorentina 1 x 0 Atalanta

Verona 1 x 1 Genoa

Inter de Milão 0 x 2 Sassuolo

Udine 1 x 1 Lazio

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

Confira como foi o último jogo entre Napoli x Cagliari.

