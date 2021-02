Cagliari x Torino: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (19/02)

Cagliari e Torino se enfrentam nesta sexta-feira (19) partir das 16h45 (horário de Brasília), na Sardegna Arena, na Itália, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Italiano. Na parte de baixo da tabela, as equipes precisam somar pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Cagliari x Torino: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Possíveis escalações de Cagliari x Torino

Possível Cagliari: Cragno; Rugani, Godin, Walukiewicz; Lykogiannis, Marin, Nandez, Zappa; Pedro, Nainggolan, Simeone.

Possível Torino: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; Lukic, Singo, Mandragora, Rincón, Ansaldi; Belotti, Zaza.

Outros jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a 23ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Fiorentina x Spezia – 14h30

Lazio x Sampdoria – Sábado – 11h

Genoa x Verona – Sábado – 14h

Sassuolo x Bologna – Sábado – 16h45

Parma x Udinese – Domingo – 08h30

Milan x Inter de Milão – Domingo – 11h

Atalanta x Napoli – Domingo – 14h

Benevento x Roma – Domingo – 16h45

Juventus x Crotone – Segunda-feira – 16h45

Como vem as equipes para o jogo?

Na zona de rebaixamento, o Cagliari aparece em 18º com quinze pontos. Lutando para subir na tabela, precisa vencer o confronto desta sexta e, assim, somar pontos, o que é inegavelmente importante. Dessa maneira, venceu três jogos, seis empates e treze derrotas. Para o jogo de hoje, Riccardo Sottil é o principal desfalque.

O Torino aparece em 17ª posição com dezessete. Mesmo se vencer o confronto de hoje, não consegue se afastar da colocação pelo número de pontos. Assim, para o confronto desta sexta, o site oficial do clube informou que dois jogadores do time principal testaram positivo para covid-19, mas sem revelar nomes. Entretanto, Sanabria é baixa por lesão.