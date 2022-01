Equipes entram em campo neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Catarinense

Camboriú x Joinville: onde vai passar e horário do jogo – 30/01

Pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, o confronto entre Camboriú x Joinville acontece neste domingo, 30/01, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer com transmissão ao vivo. Confira onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Camboriú x Joinville

O jogo entre Camboriú x Joinville neste domingo terá transmissão somente no pay-per-view Catarinense Fort TV, disponível por assinatura com cobertura completa em todo o Brasil. O serviço está disponível pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote. A plataforma está disponível no site (www.conteudos.tvnsports.com.br) ou aplicativo da TV NSports.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Escalações de Camboriú e Joinville

Para o time do Joinville, Willian segue se recuperando e é o único desfalque do tricolor para a partida, enquanto Thiago Costa está pendurado.

Já o Camboriú tem Caio Acaraú suspenso por cartão vermelho.

Escalação do jogo do Camboriú: Gabriel Félix; Lucas Barboza, Wesley, Milton Junior, Léo Campos; Cleisson Tetê, Wagner Balotelli, Maicon Assis; Juliano, Bruno Mota, Thiago Pato

Escalação do jogo do Joinville: João Lucas; Alison, Jaques, Elivelton, Renan Castro; Thiago Costa, Augusto, Guilherme Xavier; Victor Rangel, Chrystian, Uelber

Como estão as equipes no Catarinense?

O Camboriú aparece na 5ª posição do Campeonato Catarinense tendo quatro pontos, isto é, o elenco venceu uma partida e empatou outra até o momento na temporada. Por isso, se ganhar o jogo deste domingo, consegue se aproximar da liderança no topo da classificação e torcer por tropeços dos adversários.

Já o Joinville, entretanto, vem logo atrás com somente um ponto na temporada em 10ª posição. Isso acontece porque o elenco só empatou uma partida e perdeu a outra, precisando dos três pontos no confronto deste domingo de qualquer maneira se quiser seguir vivo na briga pela classificação até a próxima etapa.

