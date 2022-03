Campeonato Australiano 2022: como assistir, times e como funciona

O futebol australiano ganha cada vez mais espaço no gosto dos apaixonados pelo esporte. Com doze equipes disputando o título da temporada, as partidas trazem grandes duelos, muita qualidade e bom futebol. A seguir, conheça mais sobre os times do Campeonato Australiano de 2022, como assistir e qual é o sistema utilizado.

Como assistir o Campeonato Australiano 2022?

O torcedor pode acompanhar o futebol australiano ao vivo direto do canal Keep Up, no Youtube, disponível de graça para todos os estados do Brasil.

A plataforma possui vínculo direto com liga australiana de futebol e por isso é a grande responsável por transmitir os jogos das rodadas para outros países, incluindo o Brasil. Para assistir ao vivo, basta procurar pelo nome do jogo que deseja acompanhar ou então buscar pelo nome do canal, clicar no link e assistir. Além do masculino, o canal também exibe o futebol feminino.

O Youtube funciona pelo computador no site oficial (www.youtube.com), no aplicativo oficial para Android e iOS, tablets e SmarTV.

Por conta da diferença de 14 horas entre os dois países, onde a Austrália está à frente das terras brasileiras, os horários dos jogos aqui são exibidos sempre de madrugada, a partir das 3 ou 5 horas da manhã.

Como funciona o Campeonato Australiano?

Em 2022, o Campeonato Australiano passou por uma total reformulação. Isso porque, de acordo com a emissora australiana ABC, a Football Australian renunciou ao controle total da liga, onde estava desde 2005. Agora, o grupo de clubes chamado Australian Professional Leagues, ou APL, é quem tomará as rédeas da competição do país, prometendo mais controle operacional, independência e questões financeiras.

O torneio passou a se chamar A-League, além de alterações desde o formato na disputa até as cores e símbolos.

Disputa por 26 rodadas em pontos corridos por três turnos, cada equipe se enfrenta uma vez onde cada vitória vale três pontos, o empate somente um e a derrota nenhum para os dois times. Ao fim das rodadas, o primeiro colocado será proclamado o campeão da primeira fase, enquanto avança junto ao segundo lugar para a semifinal.

Do 3º ao 6º lugar, as equipes disputam uma espécie de playoffs, onde apenas dois times avançam. Depois, as semifinais são jogadas em ida e volta, enquanto a final será em partida única.

Quais times jogam o Campeonato Australiano em 2022?

Doze times disputam a primeira divisão do Campeonato Australiano na temporada, sendo 11 deles da Austrália e apenas um da Nova Zelândia. São eles:

Melbourne City

Western United

Adelaide United

Melbourne Victory

Macarthur

Wellingont Phoenix (Nova Zelândia)

Sydney

Central Coast

Newcastle Jets

Wanderers

Perth Glory

Brisbane Roar

Adelaide United tem primeiro jogador assumidamente gay

Campeão em 2015/16, o Adelaide United representa a cidade de Adelaide, a capital costeira da Austrália Meridional, fundado em 2003 e integrando a liga profissional desde 2017.

Curiosamente, o clube conta com um jogador brasileiro naturalizado australiano, o meia Bernardo, de 17 anos. O garoto começou nas categorias de base do Melbourne City e, no mesmo ano, dirigiu-se para vestir as cores do seu novo time. Romário, ídolo do Brasil, defendeu o clube em 2006 em breve passagem.

Entretanto, o clube chamou a atenção ao redor do mundo por outra razão. Josh Cavallo, lateral de 22 anos, tornou-se o primeiro jogador de futebol masculino assumidamente gay. Em vídeo gravado pelo Adelaide United, publicado na página oficial, o atleta conta divide a experiência de sua vida com os torcedores e pede o apoio para continuar fazendo aquilo que ama.

A história rodou o mundo e, hoje, Josh continua chamando a atenção para a causa tanto dentro quanto fora de campo.

Confira o anúncio de Josh.

Melbourne City é do mesmo grupo de Manchester City

Campeão em 2021, o Melbourne City vem surpreendendo cada vez na liga australiana de futebol. Em seu plantel de jogadores, também há um brasileiro naturalizado australiano.

Trata-se de Raphael Borges, de apenas 18 anos. O jovem deu os primeiros passos nas categorias de base do clube e, desde então, ganhou a oportunidade de disputar a liga profissional da Austrália.

Inicialmente, o clube se chamava Melbourne Heart FC, fundado em 2009. Entretanto, tratou de mudar o seu nome para Melbourne City FC em 2014, após ser adquirido pelo grupo City Football Group, ou seja, do mesmo dono do Manchester City, da Inglaterra.

A sua casa é o Estádio AAMI Park, com capacidade para 30.000, em Melbourne.

Sydney FC já teve Alessandro Del Piero

O maior campeão do Campeonato Australiano é o Sydney FC, da cidade de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália, fundado em 2004.

Em toda a sua história, são 25 troféus, incluindo a liga principal, Copa da Austrália, Liga dos Campeões da OFC e até mesmo com participação Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2005.

O Sydney é, sem dúvidas, um dos times australianos que mais contabiliza passagens de grandes estrelas do futebol na história. Na lista estão Dwight Yorke, do Manchester United, o meio brasileiro Juninho, o japonês Kazuyoshi Miura, o atacante italiano Benito Carbone e o australiano Brett Emerton.

Mas com certeza o grande destaque fica com Alessandro Del Piero, a lenda do futebol italiano. O atleta assinou por dois anos com o time em setembro de 2012, tornando-se o artilheiro do clube em ambas as temporadas que vestiu a camisa. Ao todo, foram 48 partidas e 24 gols, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Quem são os campeões do Campeonato Australiano?

Apenas sete times levantaram o caneco de campeão em toda a história do torneio. O Sydney FC é o maio vencedor de todos, com 5 títulos conquistados em diferentes edições do campeonato no país.

Logo atrás vem o Melbourne Victory com 4 conquistas, seguido do Brisbane Roar com 3 troféus em sua história. O último campeão é o Melbourne City, do grupo Manchester City, muito conhecido na Inglaterra, em 2021.

De acordo com dados do portal oGol, confira a seguir todos os campeões do Campeonato Australiano.

Sydney FC – 5 títulos (2006, 2010, 2017, 2019 e 2020)

Melbourne Victory – 4 títulos (2007, 2009, 2015 e 2018)

Brisbane Roar – 3 títulos (2011, 2012 e 2014)

Melbourne City – 1 título (2021)

Adelaide United – 1 título (2016 )

Central Coast Marines – 1 título (2013)

Newcastle United Jets – 1 título (2008)

