Udinese x Atalanta (20/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Udinese e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 11h, em partida atrasada válida pela décima rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Friuli. Se vencer o confronto de hoje, a Atalanta chega até a terceira posição, com trinta e cinco pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Udinese x Atalanta: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming Estádio TNT, a nova plataforma de streaming da TNT Sports, antigo Esporte Interativo, às 11h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Udinese x Atalanta

O site oficial do clube anunciou que Bram Nuytinck voltou a treinar com o grupo, mas que permanece como dúvida para hoje.

Possível Udinese: Musso; Bonifazi, Rodrigo, Samir; Walace, De Paul, Mandragora, Larsen, Zeegelaar; Lasagna, Pereyra.

Malinovskiy e Pasalic são os desfalques da equipe da Atalanta para este confronto. Ademias, é esperado que a escalação seja a mesma do último confronto, com Pessina em campo.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina, Zapata.

Como estão as equipes nesta temporada?

A Udinese aparece em 15º, com dezesseis pontos. Dessa maneira, o principal objetivo da equipe no momento é vencer para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Conquistando os três pontos, pula para a 13ª posição.

Enquanto isso, a Atalanta tem a oportunidade de fechar a semana em terceiro lugar na tabela, com trinta e cinco pontos, ou seja, ultrapassando Napoli, Roma e Juventus. Mas para permanecer na ponta da classificação, precisa torcer também por tropeços de seus adversários na próxima rodada. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.