Atalanta x Genoa: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (17/01)

Atalanta e Genoa se enfrentam neste domingo (17), às 14h, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe aparece brigando pela liderança, a outra precisa escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do serviço de streaming EI Plus.

O time da Atalanta ocupa o 5º lugar, contabilizando trinta e um pontos. Vencendo hoje, consegue embolar ainda mais a parte de cima da tabela indo para os trinta e quatro, ou seja, tem a chance de terminar a rodada entre as primeiras posições. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, em 17º lugar, o Genoa vive uma constante luta para escapar da zona de rebaixamento. Entretanto, a equipe conseguiu vencer na rodada passada, tirando assim um peso das costas do torcedor. Mas se quiser se afastar definitivamente, precisa somar pontos seja como for.

A equipe anfitriã não possui novas lesões em seu plantel, apenas Pasalic não aparece na lista de convocados divulgada pelo clube, já que continua se recuperando.

