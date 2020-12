Atalanta x Roma (20/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Atalanta e Roma se enfrentam neste domingo (20), às 14h, pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. Brigando pela liderança, a equipe da capital precisa vencer se quiser alcançar os rivais e, assim, diminuir a diferença. Então, saiba onde assistir.

Atalanta x Roma: onde assistir?

O jogo entre Atalanta x Roma possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, e Sportv, pela tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

Briga para subir na tabela de classificação

A Roma aparece em 4º, com vinte e quatro pontos, brigando também pela liderança juntamente com Juventus, Inter de Milão e Milan. Então, para chegar até a segunda posição, precisa vencer e contar com derrotas de Inter e Sassuolo, que jogam hoje. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, a Atalanta aparece um pouco mais distante na tabela. Em 8º, com dezoito pontos, a equipe de casa precisa do resultado para subir na tabela e, assim, chegar até as primeiras colocações para brigar pelo título. Por fim, joga contra o Real Madrid nas oitavas da Champions.

Possíveis escalações de Atalanta x Roma

Para o time da Atalanta, Gomez não aparece no plantel. Assim, Caldara, Pasalic e Ruggeri continuam treinando separadamente e, assim, ainda não estão prontos para jogar.

Provável Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Zapata e Malinovskiy.

Por outro lado, no time comandado por Paulo Fonseca, Davide Santon, Smalling, Mancini e Cristante estão de volta ao time. Então, o treinador deve repetir o mesmo time da rodada passada.

Provável Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Villar, Spinazzola, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima terceira rodada da Série A segue com os jogos. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina 1 x 1 Verona

Sampdoria 3 x 1 Crotone

Parma 0 x 4 Juventus

Torino x Bologna – 08h30

Cagliari x Udinese – 11h

Benevento x Geno – 11h

Sassuolo x Milan – 11h

Inter de Milão x Spezia – 11h

Lazio x Napoli –16h45