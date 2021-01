Benevento x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (03/01)

Abrindo o ano de 2021, o Milan visita o Benevento neste domingo (03), às 14h, no Stadio Ciro Vigorito, pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano. Líder com apenas um ponto de vantagem, a equipe de Ibrahimovic precisa vencer se quiser assegurar-se no topo da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Benevento x Milan: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, e no Sportv, pela tv paga, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Visando subir na tabela, o Benevento entra em campo determinado a bater o invencível líder para, dessa maneira, acumular pontos e quem sabe garantir vaga em competições internacionais.

Enquanto isso, em primeiro lugar na classificação do Italiano com trinta e quatro pontos, o Milan tem como principal objetivo nesta rodada vencer para, assim, assegurar o trono. Além disso, a equipe ainda não perdeu no campeonato. Por fim, vai enfrentar o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Possíveis escalações de Benevento x Milan

Filippo Inzaghi, técnico do Benevento, ainda não possui Maggio disponível, já que se recupera de uma grave lesão. Além disso, Iago Falque também não aparece na lista de convocação.

Provável Benevento: Montipo; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Improta; Caprari, Insigne, Lapadula.

Ao time do Milan, Ibrahimovic, Bennacer, Hernández, Saelemaekers e Gabbia são os jogadores que estão indisponíveis. Kjaer, Castillejo e Sandro Tonali estão de volta ao plantel.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Krunic, Calhanoglu, Díaz, Rébic; Leão.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima quinta rodada da Série A segue com os jogos no fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Inter de Milão x Crotone – 08h30 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Bologna – 11h – EI Plus

Parma x Torino – 11h – EI Plus

Roma x Sampdoria – 11h – EI Plus

Atalanta x Sassuolol – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Lazio – 11h – EI Plus

Cagliari x Napoli – 11h – Bandsoprts e EI Plus

Spezia x Verona – 11h – EI Plus

Juventus x Udinese – 16h45 – EI Plus