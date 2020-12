Genoa x Juventus: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Genoa e Juventus se enfrentam neste domingo (13), às 14h, no Estádio Luigi Ferraris, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano, a Série A. A equipe de Cristiano Ronaldo tem a chance de assumir a vice-liderança, mas depende também de tropeços do Napoli e Inter de Milão. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Genoa x Juventus: onde assistir?

O jogo entre Genoa e Juventus possui transmissão do canal Band, na tv aberta, e Sportv, tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Os donos da casa aparecem em 18º, com seis pontos. A vitória é indispensável, principalmente porque pode tirar o time da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu uma, empatou três e perdeu seis.

Enquanto isso, a Juve está em 5º lugar, com vinte pontos. Nessa rodada, se vencer, pode chegar em segundo lugar, com vinte e três. Mas, para isso, precisa também contar com derrotas da Inter de Milão e Napoli, o que não vai ser fácil. Ao todo, possui cinco vitórias e cinco empates.

Pela Champions League, se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo G.

Possíveis escalações de Genoa x Juventus

O goleiro Perin e o meia Melegoni estão de volta ao time, segundo o site oficial do clube. Mas Badelj continua sendo baixa.

Biraschi, Zapata, Zappacosta, Criscito e Cassata não aparecem na lista para o confronto de hoje.

Provável Genoa: Paleari; Masiello, Ghiglione, Goldaniga, Bani; Radovanovic, Lerager, Pellegrini; Sturaro, Scamacca, Shomurodov.

Para o técnico Pirlo, Demiral e Chiellini continuam fora do elenco. Já o terceiro goleiro, Pinsoglio, cumpre suspensão depois de ter sido expulso no clássico.

Entretanto, o trio Dybala, Cristiano e Morata aparece na convocação.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo, Cuadrado; Bentacur, Kulusev, Rabiot, Chiesa (Dybala), Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana.

Sassuolo 1 x 0 Benevento

Crotone 4 x 1 Spezia

Torino 2 x 3 Udinese

Lazio 1 x 2 Verona

Cagliari x Inter – 08h30 – EI Plus

Napoli x Sampdoria – 11h – EI Plus

Atalanta x Fiorentina – 11h – EI Plus

Bologna x Roma – 11h – TNT e EI Plus

Milan x Parma – 16h45 – Bandsports e EI Plus