Inter de Milão x Juventus: onde assistir e possíveis escalações (17/01)

Protagonizando o Derby D’Italia, um dos maiores clássicos do futebol italiano, Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo (17), às 16h45, pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza. Se vencer este confronto, a Inter pode assumir a liderança provisoriamente. Então, saiba onde assistir.

Inter de Milão x Juventus: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports e TNT, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do serviço de streaming EI Plus.

Como estão as equipes nesta temporada?

Em segundo lugar na tabela, com trinta e sete pontos, a Inter quer chegar até a liderança do Italiano de qualquer maneira. Portanto se vencer hoje, vai para quarenta, ou seja, empata com o Milan mas ultrapassa em saldo de gols. Pelo menos até a segunda-feira, que é quando o Milan joga, o time de Conte permanece na ponta.

Enquanto isso, a Juve vem logo atrás, em 4ª posição, contabilizando trinta e três. Este não é o desempenho esperado pelos torcedores da Velha Senhora que, acostumados em ser campeões, desejam ver o time de Turim no topo. Ganhando hoje vai para trinta e seis, subindo para o terceiro lugar. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Juventus

Pinamonti, Vecino e D’Ambrosio seguem indisponíveis para Conte. Sendo uma partida importante, o treinador deve entrar em campo com o elenco completo.

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Darmian, Brozovic, Barella, Vidal; Lukaku, Martinez.

Em entrevista coletiva, o técnico Pirlo assegurou que Chiellini está bem. O zagueiro voltou a jogar durante a semana, em confronto pela Copa da Itália. Entretanto, McKennie não está 100%, assegurou o comandante. Além disso, De Ligt continua sendo desfalque.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo, Frabotta; Bentacur, Chiesa, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Italiano

A décima oitava rodada do Campeonato Italiano traz outros nove jogos durante o fim de semana. Ademais, saiba quais as partidas e os horários.