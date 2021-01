Juventus x Bologna: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (24/01)

Juventus e Bologna se enfrentam neste domingo (24), às 08h30, no Juventus Stadium, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Equipe comandada por Pirlo entra em campo com o propósito de diminuir a diferença com o líder Milan. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Juventus x Bologna: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 08h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Copa da Itália: conheça os adversários de Juventus e Milan

Possíveis escalações de Juventus x Bologna

Em entrevista coletiva, o treinador Pirlo garantiu que Demiral, Chiesa e Frabotta estão à disposição, enquanto Chiellini é dúvida. Dragusin deve retornar apenas na Copa da Itália na próxima semana e Dybala, peça fundamental no ataque, também segue indisponível.

Possível Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado; McKennye, Chiesa, Arthur, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ao time visitante, a escalação deve ser a mesma do jogo passado, já que todos os jogadores aparecem na divulgação oficial.

Possível Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Domínguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros cinco jogos neste domingo (24). Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Roma 4 x 3 Spezia

Udinese 0 x 0 Inter de Milão

Milan 0 x 3 Atalanta

Fiorentina 2 x 1 Crotone

Verona x Napoli – 11h

Genoa x Cagliari – 11h

Lazio x Sassuolo – 14h

Parma x Sampdoria – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A Juventus aparece em 6º lugar no Campeonato Italiano com trinta e três pontos. Dessa maneira, a Velha Senhora precisa vencer e somar pontos se quiser brigar pela liderança com o Milan. A equipe vem tendo problemas para conseguir chegar até o topo, mesmo depois de vencer o líder. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, o Bologna está em 13ª posição contabilizando vinte pontos. Com o propósito de escapar da zona de rebaixamento, o time visitante quer os três pontos de qualquer maneira. Assim, possui cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas.