Juventus x Udinese (03/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Juventus e Udinese entram em campo neste domingo (03), às 16h45, no Juventus Stadium, pela primeira vez no ano de 2021. A partida é válida pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano. Em 6º, o time de Cristiano Ronaldo precisa da vitória para quem sabe se aproximar da liderança. Ademais, saiba onde assistir.

Juventus x Udinese: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do EI Plus, serviço de streaming do Esporte Interativo, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 6º, com vinte e quatro pontos, a equipe da Velha Senhora não vem apresentando o desempenho esperado pelos torcedores. Para subir até a terceira posição, precisa vencer este confronto e torcer contra os rivais Napoli, Roma e Sassuolo. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Enquanto isso, a Udinese luta para se afastar da zona da degola cada vez mais. Mesmo se ganhar hoje, o time visitante, em 12º, com quinze, não muda de posição, mas acumula pontos para as próximas rodadas.

Possíveis escalações de Juventus x Udinese

Para a Juventus, Arthur, Demiral e Chiellini continuem em recuperação. Já Dybala deve retornar ao campo. Ademais, Cuadrado recebeu o cartão vermelho na última rodada e por isso está fora do jogo deste domingo.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; Bentacur, McKennie, Ramsey, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, o time visitante possui baixas importante. Entre elas, estão Rodrigo e Deulofeu. O último, entretanto, entrou em campo no jogo passado mas diante as condições físicas, ficou de fora para a partida de hoje.

Provável Udinese: Musso; Maio, Bonifazi, Samir, Larsen; De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima quinta rodada da Série A segue com outros jogos no fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Inter de Milão x Crotone – 08h30 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Bologna – 11h – EI Plus

Parma x Torino – 11h – EI Plus

Roma x Sampdoria – 11h – EI Plus

Atalanta x Sassuolol – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Lazio – 11h – EI Plus

Cagliari x Napoli – 11h – Bandsoprts e EI Plus

Spezia x Verona – 11h – EI Plus

Benevento x Milan – 14h – Band, Sportv e EI Plus