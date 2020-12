Lazio x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Lazio e Napoli se enfrentam neste domingo (20), às 16h45, pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Olímpico. Se vencer, equipe da casa sobe para sétimo lugar na tabela, enquanto os visitantes continuam no mesmo lugar, com vinte e seis. Ademais, saiba onde assistir.

Lazio x Napoli: onde assistir?

O jogo entre Lazio x Napoli possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, pela tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma do EI Plus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes na temporada?

Em 9º lugar, o time da Lazio possui dezoito pontos. Se vencer hoje, sobe para 7º, com vinte e um, desbancando o Verona. Dessa maneira, possui cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Além disso, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o Bayern de Munique.

Enquanto isso, o Napoli está em 5º, com vinte e três. Mesmo que anote uma vitória, ainda assim continua no mesmo lugar, já que possui um ponto a menos que a Roma. Assim, venceu oito vezes e perdeu três no campeonato. Por fim, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Possíveis escalações de Lazio x Napoli

Para o time da casa, Muriqi está de volta. Mas Lulic continua indisponível.

Provável Lazio: Pepe Reina; Radu, Luiz Felipe, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Escalante, Lazzari; Immobile, Correa.

Por outro lado, o treinador Gatuso não possui tantas baixas, já que apenas Osimhen está em processo de recuperação. Mertens também não aparece na convocação divulgada no site oficial.

Insigne está fora, visto que foi expulso no último jogo.

Provável Napoli: Ospina (Meret); Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly; Bakayoko, Ruiz; Politano, Zielinski; Mertens, Petagna.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima terceira rodada da Série A segue com os jogos. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Fiorentina 1 x 1 Verona

Sampdoria 3 x 1 Crotone

Parma 0 x 4 Juventus

Torino 1 x 1 Bologna

Cagliari 1 x 1 Udinese

Benevento 2 x 0 Geno

Sassuolo 1 x 2 Milan

Inter de Milão 2 x 1 Spezia

Atalanta x Roma (Jogo em andamento)