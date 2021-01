Lazio x Roma (15/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Lazio e Roma protagonizam o Derby della Capitale, o clássico da cidade de Roma, nesta sexta-feira (15), às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma, pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, a equipe da capital italiana empata com a Inter de Milão, a vice-líder da competição, com trinta e sete pontos. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Lazio x Roma: onde assistir ao clássico?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsport, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes nesta temporada?

A Lazio aparece em 8º lugar, contabilizando vinte e oito pontos. Mesmo não indo tão bem assim no campeonato, a equipe anfitriã quer a vitória hoje, seja como for. Então, se tratando de clássico tudo é possível, afinal ambas as equipes apresentam um futebol inegavelmente bom. Garantindo os três pontos dorme uma posição acima.

Enquanto isso, a Roma está em terceiro lugar na tabela, com trinta e quatro. Assim, tem a possibilidade de se igualar em pontos com a Inter, vice-líder do Italiano. Entretanto, com saldo de gols inferior, não ultrapassa o rival. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Possíveis escalações de Lazio x Roma

A Lazio pode contar com Lulic novamente. Entretanto, Cataldi e Fares não farão parte do clássico de Roma, já que continuam machucados. Correa será avaliado, enquanto Luis Alberto e Immobile continuam como dúvida.

Possível Lazio: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

Por outro lado, o técnico Paulo Fonseca informou em entrevista coletiva que pode contar com Pedro, recuperado de lesão. Ademais, o goleiro Mirante, Santon, Zaniolo, Calafiori e Pastore continuam sendo desfalques.

Possível Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima oitava rodada do Campeonato Italiano traz outros nove jogos durante o fim de semana. Ademais, saiba quais as partidas e os horários.