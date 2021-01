Milan x Atalanta (23/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

O Milan recebe a Atalanta neste sábado (23), às 14h, no Giuseppe Meazza, pela décima nona rodada do Campeonato Italiano. Líder da competição com a vantagem de três pontos, o time de Ibrahimovic pode aumentar a pontuação se vencer e a equipe da Inter perder. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Milan x Atalanta: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Copa da Itália: conheça os adversários de Juventus e Milan

Possíveis escalações de Milan x Atalanta

Para o confronto de hoje, o Milan não conta com dois jogadores por suspensão. Saelemaekers por ter sido expulso na última partida e Romagnoli por acúmulo de cartões amarelos. Hernandez, Rebić e Krunić testaram negativo na última semana e por isso devem estar novamente disponíveis.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Díaz, Hauge, Ibrahimovic.

Enquanto isso, Pasalic é o único jogador que não aparece na convocação divulgada pelo perfil oficial do clube nas redes sociais. Dessa forma, é provável que Gasperini repita a escalação da última rodada.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk, Malinovskiy, Muriel.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima nona rodada do Campeonato Italiano também traz outros oito jogos durante o fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Benevento 2 x 2 Torino

Roma x Spezia – 11h

Udinese x Inter de Milão -14h

Fiorentina x Crotona – 16h45

Juventus x Bologna – Domingo – 08h30

Verona x Napoli – Domingo – 11h

Genoa x Cagliari – Domingo – 11h

Lazio x Sassuolo – Domingo – 14h

Parma x Sampdoria – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar na tabela com quarenta e três pontos, o Milan entra em campo neste sábado com o propósito de vencer e aumentar ainda mais a sua vantagem na liderança. Entretanto, para isso acontecer, precisa contar também com um tropeço da Inter de Milão, vice na classificação. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Do outro lado, a Atalanta também precisa do resultado em seu favor, já que tem como principal objetivo subir na tabela e conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Em 6º lugar com trinta e três pontos, pode alcançar a terceira posição. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.