Milan x Lazio (23/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Milan e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h45, pela décima quarta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza. A equipe anfitriã tem a chance de fechar o ano na liderança com folga. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Milan x Lazio: onde assistir?

O jogo entre Milan e Lazio possui transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Milan quer continuar na liderança

Em primeiro lugar na tabela, com trinta e um pontos, o Milan precisa da vitória para, assim, continuar na liderança com folga. Se perder, precisa contar com uma derrota da Inter de Milão. Dessa maneira, a equipe ainda não perdeu no campeonato. Na Liga Europa, vai enfrentar o Estrela Vermelha.

Enquanto isso, em 8º, a Lazio possui vinte e um pontos. Se vencer, acumula vinte e quatro, pulando para a 6ª posição. Além disso, nas oitavas da Champions League, vai enfrentar o Bayern de Munique.

Possíveis escalações de Milan x Lazio

Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Gabbia são os jogadores que estão lesionados no Milan. Tonali e Rebić são dúvidas, confirmou o técnico Pioli em coletiva.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Hernandez, Romagnoli; Krunic, Saelemaekers, Calhanoglu, Díaz, Castillejo; Leão.

Ademais, para o time visitante, Leiva, Acerbi, Parolo, Lulic e Fares seguem indisponíveis. Correa é dúvida.

Provável Lazio: Pepe Reina; Radu, Luiz Felipe, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Escalante, Lazzari; Immobile, Caicedo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima quarta rodada da Série A também traz outros nove jogos que se encerram hoje. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Crotone 2 x 1 Parma

Juventus 0 x 3 Fiorentina

Verona x Inter de Milão – 14h30

Bologna x Atalanta – 16h45

Sampdoria x Sassuolo – 16h45

Napoli x Torino – 16h45

Udinese x Benevento – 16h45

Roma x Cagliari – 16h45

Spezia x Genoa – 16h45