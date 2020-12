Milan x Parma: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (13/12)

O Milan recebe neste domingo (13), às 16h45, no Giuseppe Meazza, o Parma, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano, a Série A. Líder com quatro pontos de diferença, a equipe anfitriã, que ainda não perdeu no campeonato, quer o resultado em seu favor para abrir maior vantagem entre os demais. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Milan x Parma: onde assistir?

O jogo entre Milan e Parma possui transmissão do canal Bandsports, tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar, com vinte e seis pontos, o Milan obtém a vantagem de quatro pontos contra o vice-líder Sassuolo. Se vencer, vai para vinte e nove. Dessa maneira, a equipe de Milão ainda não perdeu no campeonato. Na Liga Europa, garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo H.

Por outro lado, o time visitante aparece em 15º, com apenas dez pontos. Visando escapar do rebaixamento, o Parma precisa da vitória. Ao todo, venceu duas vezes, empatou quatro e perdeu também quatro.

Possíveis escalações de Milan x Parma

A principal baixa do Milan é o sueco Ibrahimovic, lesionado. Kjær também segue se recuperando, confirmou o técnico Stefano Pioli em coletiva. Bennacer está de volta ao plantel.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Hernandez, Romagnoli; Bennacer (Tonali), Kessie, Calhanoglu; Castillejo, Hauge, Rebic.

🗣 "Trabalhamos duro para estar nesses jogos empolgantes e difíceis. Estamos contentes com o nosso caminho e temos que seguir assim." Vejam o que mais o professor Pioli disse antes de #MilanParma 📽👇🏼#SempreMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/gp07NL740G — AC Milan BR (@acmilanbr) December 12, 2020

Kucka não viajou com o elenco para hoje. Mas Pezzella retorna ao plantel de convocados.

Provável Parma: Sepe; Busi, Osorio, Iacoponi, Alves; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além disso, a décima primeira rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana. Ademais, saiba onde assistir.

Sassuolo 1 x 0 Benevento

Crotone 4 x 1 Spezia

Torino 2 x 3 Udinese

Lazio 1 x 2 Verona

Cagliari x Inter – 08h30 – EI Plus

Napoli x Sampdoria – 11h – EI Plus

Atalanta x Fiorentina – 11h – EI Plus

Bologna x Roma – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Juventus – 14h – Band, Sportv e EI Plus