Napoli x Fiorentina: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (17/01)

Napoli e Fiorentina se enfrentam neste domingo (17), às 08h30, no Estádio Diego Armando Maradona, pela décima oitava rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe busca se aproximar da liderança, a outra precisa se afastar da zona de rebaixamento seja como for. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Napoli x Fiorentina: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming EI Plus, do Esporte Interativo, às 08h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

O Napoli aparece em 6ª posição, contabilizando trinta e um pontos. Se vencer o confronto de hoje, se aproxima ainda mais das primeiras posições. Entretanto, precisa torcer também por um tropeço de seus adversários de tabela. Por fim, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Enquanto isso, a Fiorentina ocupa o 13º lugar, com dezoito pontos. Garantindo os três pontos, pula para os vinte e um, conseguindo assim alcançar a parte de cima da tabela. Mas para isso acontecer, precisa também ver os rivais serem derrotados nesta rodada.

Possíveis escalações de Napoli x Fiorentina

Ao treinador Gattuso, apenas Manolas e Malcuit são os desfalques por lesão ao time principal. Entretanto, Di Lorenzo está suspenso depois de levar o seu terceiro cartão amarelo na partida anterior no Campeonato Italiano.

Provável Napoli: Ospina (Meret); Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne, Mertens (Petagna).

Por outro lado, ao time visitante, todos os integrantes do time titular aparecem na convocaoção. Isto é, não há nenhuma nova baixa no plantel de jogadores da Fiorentina.

Provável Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Cáceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Bonaventura; Callejón, Vlahovic.

Confira os resultados da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima oitava rodada do Campeonato Italiano traz outros nove jogos durante o fim de semana. Ademais, saiba quais as partidas e os horários.