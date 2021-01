Napoli x Spezia (06/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Napoli e Spezia se enfrentam nesta quarta-feira (06), às 14h, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Diego Armando Maradona. Em quarto lugar, a equipe anfitriã também briga pela liderança da competição. Ademais, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Napoli x Spezia: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Bandsports, na tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ PSG quer Messi e Sergio Ramos para a próxima temporada

Napoli na briga pela liderança do Campeonato

Mesmo distante do líder, em 4º com vinte e oito, ou seja, nove pontos a menos, a equipe do Napoli continua viva na briga pela liderança do campeonato. Na rodada passada, goleou o Cagliari fora de casa. Agora, espera acumular outra vitória. Por fim, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Enquanto isso, o time visitante aparece em 18º, na zona de rebaixamento com apenas onze pontos. Vencer este confronto é muito importante para o Spezia, já que pula para catorze pontos, tendo a chance de alcançar o 16º lugar, fora da degola.

Possíveis escalações de Napoli x Spezia

Ademais, o treinador Gatuso não possui tantas baixas, já que apenas Malcuit e Koulibaly estão em processo de recuperação.

Provável Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario; Bakayoko, Ruiz; Politano, Zielinski; Insigne, Petagna.

Boas notícias para o time visitante. Claudio Terzi, Leo Sena e Cristian Dell’Orco estão recuperados e assim retornam ao plantel de jogadores disponíveis. Entretanto, Estevez e Chabot cumprem suspensão.

Provável Spezia: Provedel; Vignali, Erlic, Dell’Orco, Marchiazza; Agoume, Pobega, Sena; Gyasi, Nzola, Agudelo

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sexta rodada da Série A segue com outros jogos nesta quarta-feira (06). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Cagliari x Benevento – 08h30

Bologna x Udinese – 11h

Crotone x Roma – 11h – Bandsports

Lazio x Fiorentina – 11h

Sampdoria x Inter de Milão – 11h – Sportv

Atalanta x Parma – 11h

Torino x Verona – 11h

Sassuolo x Geona – 11h

Milan x Juventus – 16h45 – TNT