Roma x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações (10/01)

Roma e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (10), às 08h30, no Estádio Olímpico de Roma, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado se quiserem continuar brigando pela liderança da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Roma x Inter de Milão: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming EI Plus, do Esporte Interativo, às 08h30 (Horário de Brasília).

+ Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar na tabela, a Roma aparece com trinta e três pontos. Forte candidata ao título do torneio, a equipe da capital italiana precisa entrar em campo neste domingo com o propósito de vencer se quiser continuar brigando pela liderança. Contudo, se conseguir os três pontos, termina a rodada empatada com a Inter. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, a Inter vem logo depois, em segundo lugar com trinta e seis. Depois de ver o líder Milan ganhar, a equipe de Conte agora precisa inegavelmente do resultado positivo para dessa maneira continuar na disputa pelo topo da tabela. Dessa forma, possui onze vitórias, três empates e duas derrotas.

Prováveis escalações de Roma x Inter de Milão

Paulo Fonseca pode contar novamente com Spinazzola em seu elenco, recuperado totalmente da lesão. Por outro lado, o goleiro Mirante, Pedro, Santon, Zaniolo, Calafiori e Pastore ainda não aparecem na lista de convocados divulgada pelo site oficial já que continuam lesionados.

Provável Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Peres, Villar, Cristante, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

Lukaku está de volta ao time principal da Inter de Milão. Entretanto, o treinador confirmou que Vecino ainda não está pronto para retornar ao time bem como D’Ambrosio.

Provável Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Young, Brozovic, Barella, Vidal; Lukaku, Martinez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Italiano segue com outros jogos neste fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Benevento x Atalanta – 11h

Genoa x Bologna – 14h

Roma x Inter de Milão – Domingo – 08h30

Parma x Lazio – Domingo – 11h

Udinese x Napoli – Domingo – 11h

Verona x Crotone – Domingo – 11h

Fiorentina x Cagliario – Domingo – 14h

Juventus x Sassuolo – Domingo – 16h45

Spezia x Sampdoria – Segunda-feira – 16h45