Roma x Sampdoria (03/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Roma e Sampdoria se enfrentam neste domingo (03), às 11h, pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma. Visando a liderança, a equipe anfitriã precisa do resultado se quiser diminuir a diferença com o Milan. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Roma x Sampdoria: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do EI Plus,serviço de streaming, às 11h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A Roma aparece em terceiro lugar na tabela, com vinte e sete pontos. Se vencer, vai para trinta. Nesta rodada, ademais, precisa torcer por tropeços do líder Milan e Inter de Milão, vice-líder. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, a Sampdoria está em 11º, contabilizando dezessete pontos. Se garantir a vitória neste domingo, não altera a sua situação na tabela, mas soma pontos, o que é importante e pode ajudar daqui para frente no torneio.

Possíveis escalações de Roma x Sampdoria

No time comandado por Paulo Fonseca, os jogadores Mirante, Pedro, Zaniolo, Calafiori, Spinazzola e Pastore são as principal baixas. Já Cristante, por estar pendurado, é dúvida.

Provável Roma: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Veretout, Karsdorp; Mkhitaryan, Peres, Villar; Mkhitaryan, Dzeko.

📋 |CONVOCADOS Aqui estão os jogadores disponíveis para o jogo de amanhã contra a Sampdoria, nosso primeiro jogo de 2021! #ASRoma #RomaSamp pic.twitter.com/r4MN40JsMb — AS Roma Brasil (@ASRoma_Brasil) January 2, 2021

O treinador Ranieri não pode contar com Alex Ferrari, Manolo Gabbiadini e Prelec, pois estão machucados. Ademais, Diao está fora já que foi expulso na rodada passada.

Provável Sampdoria: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Jankto, Damsgaard; Ramírez, Quagliarella.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima quinta rodada da Série A segue com os jogos no fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Inter de Milão x Crotone – 08h30 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Bologna – 11h – EI Plus

Parma x Torino – 11h – EI Plus

Atalanta x Sassuolol – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Lazio – 11h – EI Plus

Cagliari x Napoli – 11h – Bandsoprts e EI Plus

Spezia x Verona – 11h – EI Plus

Benevento x Milan – 14h – Band, Sportv e EI Plus

Juventus x Udinese – 16h45 – EI Plus