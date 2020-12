Roma x Sassuolo: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Roma e Sassuolo se enfrentam neste domingo (06), às 11h, pela décima rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio Olímpico de Roma. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Com apenas um ponto de diferença, as equipes entram em campo com o mesmo ideal: vencer. Assim, tentam alcançar a primeira posição e diminuir a vantagem do líder Milan.

Roma x Sassuolo: onde assistir?

O jogo entre Roma e Sassuolo possui transmissão do canal TNT, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da capital italiana está em 6º, com dezessete pontos. Dessa maneira, são cinco vitorias, dois empates e duas derrotas. Se vencer hoje, pula para os vinte pontos, podendo chegar até o terceiro lugar, incomodando a Juventus.

Pela Liga Europa, a Roma está classificada em primeiro lugar, com treze pontos, no grupo A.

Enquanto isso, o Sassuolo aparece em 4º, com dezoito. Venceu cinco jogos, empatou três e perdeu um. Ganhando, empata em pontos com a Inter, que está em segundo lugar.

Possíveis escalações de Roma x Sassuolo

Em entrevista coletiva, o técnico Paulo Fonseca confirmou que Smalling e Veretout não estão prontos para jogar. Além disso, Pastore, Mancini e Zaniolo também estão fora.

Já Fazio e Kumbulla foram convocados, mas são dúvidas.

Provável Roma: Mirante (Lopez); Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Spinazzola, Villar; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Do outro lado, o Sassuolo não conta com Caputo, Chiriches, Romagna e Gregoire Defrel, informou o site oficial do clube.

Provável Sassuolo; Pegolo; Toljan, Marlon (Chiriches), Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Além deste confronto, a décima rodada do Campeonato Italiano também traz outras nove partidas no fim de semana.

Spezia 1 x 2 Lazio

Inter 3 x 1 Bologna

Juventus 2 x 1 Torino

Verona x Cagliari – 08h30 – EI Plus

Udinese x Atalanta – 11h – EI Plus

Parma x Benevento – 11h – EI Plus

Crotone x Napoli – 14h – Band e EI Plus

Sampdoria x Milan – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Fiorentina x Genoa – Segunda – 16h45