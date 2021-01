Udinese x Napoli: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (10/01)

Udinese e Napoli se enfrentam neste domingo (10), às 11h, no Estádio Friuli, pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano. Depois de ocupar as primeiras posições, a equipe do Napoli despencou na tabela. Agora, luta para voltar e, assim, brigar pela liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Udinese x Napoli: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 11h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 13º lugar na tabela com dezesseis pontos, o principal objetivo da equipe anfitriã é se afastar da zona de rebaixamento, já que está apenas quatro posições acima. Se vencer a partida de hoje pula apenas uma posição, mas acumula pontos. Dessa maneira, possui quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Enquanto isso, o Napoli está em 7º, contabilizando vinte e oito pontos. Ao todo, venceu nove partidas, empatou uma e perdeu cinco. Ganhando hoje, vai para trinta e um pontos, alcançando a 4ª posição. Por fim, pela segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Granada.

Possíveis escalações de Udinese x Napoli

Então, o time da casa possui baixas importante. Jajalo, Rodrigo, Deulofeu e Forestieri não aparecem na lista.

Provável Udinese: Musso; Bonifazi, Ouwejan, Samir; De Paul, Larsen, Pereyra, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

O treinador Gattuso não possui tantas baixas, já que apenas Malcuit não aparece na convocação oficial divulgada pelo site oficial. Ademais, Mertens e Koulibaly estão de volta ao time principal.

Provável Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario; Bakayoko, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne, Petagna.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Italiano segue com outros jogos neste fim de semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Benevento 1 x 4 Atalanta

Genoa 2 x 0 Bologna

Milan 2 x 0 Torino

Roma x Inter de Milão – 08h30

Parma x Lazio – 11h

Verona x Crotone – 11h

Fiorentina x Cagliario – 14h

Juventus x Sassuolo – 16h45

Spezia x Sampdoria – Segunda-feira – 16h45