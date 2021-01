Famalicão x Porto: onde assistir e prováveis escalações (08/01)

Famalicão e Porto entram em campo nesta sexta-feira (08), às 18h, no Estádio Municipal de Famalicão, pela décima terceira rodada do Campeonato Português. Vice-líder do campeonato, o time visitante tem a oportunidade de diminuir a diferença com o líder, o Sporting. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Famalicão x Porto: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 18h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 14º, com apenas onze pontos, o time do Famalicão trava uma batalha para escapar da zona de rebaixamento. Se vencer este confronto e contar com derrotas dos adversários, então possui a chance de subir na tabela.

Enquanto isso, o Porto aparece em segundo lugar na classificação, obtendo vinte e oito pontos conquistados. Mesmo com a boa posição, o time visitante quer conquistar a liderança. Portanto se vencer hoje e o Sporting perder, a diferença cai para apenas um ponto. Por fim, vai enfrentar a Juventus nas oitavas da Champions League.

Prováveis escalações de Famalicão x Porto

Ao time da casa, Marcello Trotta, João Neto e Luiz Júnior, positivo para covid-19, estão indisponíveis para a partida de hoje.

Provável Famalicão: Vaná; Gil Dias, Babic, Diogo Queirós, Herrera; Assunção, Jaime, Lukovic; Anderson, Robert, Ruben Lameiras.

Para a equipe visitante, o treinador Sérgio Conceição não conta com Mbaye e Marcano, ambos machucados. Entretanto, informou em coletiva que a situação de Pepe será resolvida apenas antes da partida.

Provável Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Sanusi; Díaz, Uribe, Corona, Oliveira; Marega, Taremi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima terceira rodada do Campeonato Português também traz outras oito partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Braga 2 x 1 Marítimo

Nacional x Sporting – 15h

Benfica x Tondela – 16h

Famalicão x Porto – 18h

Moreirense x Vitória – Sábado – 14h

Boavista x Santa Clara – Sábado – 17h30

Farense x Gil Vicente – Domingo – 12h

Belenenses SAD x P. Ferreira – Domingo – 17h