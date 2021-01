Farense x Porto: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (25/01)

Farense e Porto se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 17h15, no Estádio de São Luís, pela décima quinta rodada do Campeonato Português. A equipe de Porto tem a chance de assumir a vice-liderança da competição, enquanto o time anfitrião precisa do resultado para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Farense x Porto: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Farense x Porto

Licá, expulso na última partida do Campeonato, não está disponível para o confronto de hoje.

Possível Farense: Defendi; Pinto, Bura, Cássio, Nunes; Isidoro, Oudhir; Seco, Gauld, Queta; Stojiljković.

Para o Porto, Mbaye e Marcano estão se recuperando no departamento médico. Já Nanu, Luis Díaz e Oliveira não aparecem no plantel.

Possível Porto: Marchesín; Diogo Leite, Mbemba, Pepe, Sanusi; Grujic, Uribe, Corona, Otávio; Marega, Taremi.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima quinta rodada do Campeonato Português também traz outras partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.

Marítimo 0 x 3 P. Ferreira

Moreirense 2 x 2 Portimonense

Famalicão 0 x 1 Vitória SC

Belenenses SAD x Tondela – 11h30

Rio Ave x Santa Clara – 13h30

Benfica x Nacional – 14h

Braga x Gil Vicente – Terça-feira – 16h45

Boavista x Sporting – Terça-feira – 18h15

Como estão as equipes nesta temporada?

O Farense ocupa neste momento a 16ª posição, sendo assim o primeiro da zona de rebaixamento com doze pontos. Para escapar da degola, precisa vencer o jogo de hoje seja como for, pulando assim para os quinze pontos, alcançando o meio da tabela.

Enquanto isso, o Porto aparece na parte de cima do Campeonato Português, em segundo lugar com trinta e dois pontos, empatado com o Benfica. Portanto se a equipe vencer e o time de Lisboa tropeçar, o Porto mantém-se na posição. Por fim, vai enfrentar a Juventus nas oitavas da Champions League.