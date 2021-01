Porto x Benfica: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (15/01)

Valendo a vice-liderança do Campeonato Português, Porto e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 18h, no Estádio do Dragão, pela décima quarta rodada. Empatados com trinta e um pontos, o confronto de hoje define quem será o dono da segunda posição na tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Porto x Benfica: onde assistir?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 18h (Horário de Brasília).

Confronto vale a vice-liderança do Campeonato

O Porto aparece em segundo lugar na tabela, com trinta e um pontos. Empatado com o rival de hoje, a equipe busca a vitória para continuar na vice-liderança do Campeonato Português. Além disso, contando com um tropeço do líder Sporting, contém apenas um ponto de diferença. Por fim, vai enfrentar a Juventus nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Benfica de Jorge Jesus quer a liderança de qualquer maneira. Em terceiro lugar da classificação, também com trinta e um pontos, a equipe visitante pode terminar a rodada atrás do líder apenas. Mas o confronto não vai ser fácil, já que o Porto apresenta um futebol inegavelmente bom. Ademais, joga contra o Arsenal na segunda fase da Liga Europa.

Prováveis escalações de Porto x Benfica

Para a equipe da casa, o treinador Sérgio Conceição ainda não pode contar com Mbaye e Marcano, ambos machucados. Além disso, também informou em coletiva que Nakajima não aparecerá na escalação de hoje.

Provável Porto: Marchesín; Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Sanusi; Díaz, Uribe, Corona, Oliveira; Marega, Taremi.

Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus confirmou que André Almeida é o único jogador lesionado no plantel. Mesmo assim, o treinador possui muitas opções para escalar nesta sexta.

Provável Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Grimaldo, Otamendi, Vertonghen; Everton, Weigl, Rafa, Pizzi; Nunez, Waldschmidt.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Português

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Português também traz outras oito partidas. Então, veja os horários dos jogos de hoje.