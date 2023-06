Quantas Champions tem Ancelotti como treinador?

O futebol europeu é considerado por muitos torcedores como o melhor do mundo. Estrelas dentro do campo e no banco de reservas, caso de treinadores, produzem o espetáculo do esporte todos os anos. Possível técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, 64 anos, coleciona vitórias e títulos no futebol internacional. Saiba quantas Champions o italiano tem na carreira.

Quantas Champions tem o Carlo Ancelotti como treinador?

O técnico Ancelotti conquistou quatro títulos da Champions League, sendo dois com o Milan e os outros dois com o Real Madrid. Hoje, ele é o treinador com o maior número de troféus da competição em toda a história.

Além de títulos da Champions, é o primeiro treinador a vencer as cinco principais ligas de futebol da Europa: Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha. Confira a seguir o histórico de conquistas da Liga dos Campeões.

1) Milan conquista a Champions em 2002/03 | Quantas Champions tem Ancelotti

Depois de treinar a Juventus duas temporadas, Carlo Ancelotti foi contratado para assumir o Milan em 2001. Neste mesmo ano, o time italiano não disputou a Liga dos Campeões, mas garantiu a vaga na fase preliminar da temporada seguinte.

Em 2002, superou o Slovan Liberec e carimbou o passaporte para a etapa classificatória. Terminou em primeiro lugar na primeira fase de grupos com 12 pontos, somados em quatro vitórias e duas derrotas. Na segunda fase, assumiu novamente a liderança com o mesmo desempenho.

Nas quartas de final, encontrou o Ajax. Nenhum dos dois saiu do zero a zero no primeiro jogo, mas a volta deu a vitória ao Milan por 3 a 2. Na semifinal, superou o rival Inter de Milão por 1 a 1 por conta da regra do gol fora de casa.

Na grande final, os Rossoneris superaram a Juventus nos pênaltis, por 3 a 2, e conquistaram o sexto tíyulo da história na Champions.

2) Milan campeão em 2006/07 | Quantas Champions tem Ancelotti

O sucesso no trabalho do treinador foi tanto que ele permaneceu no cargo. Em 2006/07, o Milan ganhou o sétimo troféu da Champions novamente sob o comando de Carlo Ancelotti.

Novamente o clube italiano garantiu a sua participação na terceira fase preliminar, onde superou o Estrela Vermelha por 3 a 1. Na fase de grupos terminou em primeiro lugar com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas.

Pelas oitavas de final, ganhou do Celtic por 1 a 0 no agregado, e depois do Bayern de Munique nas quartas por 4 a 2, também no agregado. Durante as semifinais, o Milan encontrou o Manchester United, um dos maiores vencedores da Liga dos Campeões. O primeiro jogo acabou em 3 a 2, mas a volta fechou em 3 a0.

Na final contra o Liverpool, o Milan superou os ingleses por 2 a 1, com dois gols de Inzaghi e Kuyt.

The incredible campaign in 1993/94 or the 2006/07 season and 𝙩𝙝𝙖𝙩 rematch with Liverpool in Athens ❓ Scegli tu: l'incredibile stagione 1993/94 o la 2006/07, quella della rivincita contro il Liverpool ❓#SempreMilan pic.twitter.com/ldnGi2Bu5U — AC Milan (@acmilan) November 30, 2022

3) Real Madrid campeão com Ancelotti em 2013/14

Depois de treinar Milan, Chelsea e PSG, o italiano foi contratado para ser o novo treinador do Real Madrid, na Espanha. Ancelotti chegou em 2013, e neste mesmo ano conseguiu levar o clube à glória máxima.

Durante a fase de grupos, o time merengue faturou a liderança com 16 pontos, somados em cinco vitórias, um empate e nenhuma derrota. Ganhou do Schalke 04 nas quartas de final (9x2 no agregado), passou pelo segundo Borussia Dortmund (3x2 no agregado) e o terceiro alemã seguido Bayern de Munique (5x0 no agregado).

Na final, o Real teria que enfrentar o Atlético de Madrid, seu grande rival no futebol espanhol. Jogando em Lisboa, no Estádio da Luz, Portugal, o Real venceu por 4 a 1, na prorrogação, com gols de Sergio Ramos, Marcelo, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Godín descontou.

Este foi o título número 10 para o Real Madrid.

4) Título do Real Madrid na Champions em 2021/22 | Quantas Champions tem Ancelotti

A primeira passagem de Carlo Ancelotti no Real Madrid durou três anos. Em 2021, o italiano retornou para o comando do clube espanhol onde, pela quarta vez a carreira, levantou a mais desejada orelhuda do futebol.

Maior campeão de todos os tempos, os Blancos ganharam o 14º troféu da história. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o elenco entrou como favorito na competição. Ficou em primeiro lugar com 15 pontos na fase de grupos, somados em cinco vitórias e uma derrota.

Nas oitavas de final superou o PSG (3x2 no agregado), ganhou do Chelsea nas quartas (5x4 no agregado) e do Manchester City na semifinal (5x6 no agregado).

A final, disputada em 28 de maio no Stade de France, teve a vitória do Real Madrid por 1 a 0, com gol de Vinicius Junior.

Quantas Champions tem Ancelotti como jogador?

Como jogador de futebol, Ancelotti conquistou duas taças da Champions League, ambas pelo Milan entre 1988 até 1990.

Na primeira edição, em 1988/89, o grupo italiano superou o Steaua Bucareste, da Romênia, por 4 x 0, partida única. Já na segunda Liga dos Campeões, em 1989/90, o Milan ganhou do Benfica por 1 x 0.

Além de jogar no Milan, Ancelotti também vestiu as cores do Parma e Roma. O italiano preferiu trilhar o seu caminho dentro do próprio país, sem viajar ou negociar com outras nacionalidades.

