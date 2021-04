Ceará e CSA no TikTok hoje: saiba como assistir ao vivo [31-3]

Ceará e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (31) pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, em partida que terá transmissão na íntegra e de forma gratuita do TikTok. Será a primeira vez que a rede social transmite uma partida de futebol em sua plataforma. A bola rola às 19h30 na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Como assistir Ceará e CSA no TikTok?

Pela primeira vez na história, o TikTok transmitirá uma partida de futebol. A exibição será uma parceira entre a organização do torneio regional e o então aplicativo, que é sucesso no mundo atual. Para assistir a partida entre Ceará e CSA no Tik Tok, basta o torcedor acessar a conta da Copa do Nordeste na rede social clicando aqui.

O que é o TikTok?

Com cerca de 7 milhões de brasileiros cadastrados, o TikTok é um aplicativo de criação, edição e compartilhamento de vídeos curtos e criativos. O sucesso da rede social aumentou ao longo da pandemia de Covid-19, principalmente por conta do isolamento social. Por meio do aplicativo, ​os usuários começaram a criar cada vez mais conteúdos, que então podem ser produzidos em casa.

A conta oficial da Copa do Nordeste soma cerca de 28.9 mil seguidores. Já o CSA está com 47.6 mil, enquanto o Ceará acumula 199.5 mil seguidores.

Prováveis escalações

Ceará : Richard; Gabriel Dias (Eduardo), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Oliveira (Fabinho ou Charles); Lima, Vina e Mendoza; Jael.

: Richard; Gabriel Dias (Eduardo), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Oliveira (Fabinho ou Charles); Lima, Vina e Mendoza; Jael. CSA: Thiago Rodrigues, Cristovam, Filemon, Lucão e Vitor Costa; Geovane, Silas e Bruno Mota (Ítalo); Marco Túlio, Pimpão e Dellatorre.

Onde e quando será Ceará e CSA ?

A partida entre Ceará e CSA, a primeira com transmissão do TikTok, terá mando de campo do Vozão. Por isso, os clubes se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 19h30, em Fortaleza (CE).

A equipe de Guto Ferreira está invicta na Copa do Nordeste, mas acumula quatro empates e apenas uma vitória. Com sete pontos, o Ceará é então o atual quarto colocado do Grupo A.

Por outro lado, o alagoanos começaram o torneio regional com três empates seguidos. No entanto, engatou duas vitórias em sequência e agora é o atual segundo colocado do Grupo B.

Tabela da 6ª rodada da Copa do Nordeste

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza

Confiança 0 x 0 Vitória

Domingo

Bahia 5 x 0 Altos

Segunda

Sampaio Corrêa 3 x 2 Salgueiro

Terça

CRB X ABC – 19h30

Quarta

Ceará x CSA – 19h30

Santa Cruz x Sport – 21h30

1/4

Treze x Botafogo – 19h30

