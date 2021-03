Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo (20/3)

Logo depois do clássico baiano na terceira rodada, agora é a vez de Ceará e Fortaleza agitarem a Copa do Nordeste 2021, na quarta rodada da competição. O popular Clássico-Rei entre as equipes cearenses acontece neste sábado (20), às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Invictos no torneio regional, enquanto o Vozão é líder do Grupo A, o Leão lidera o B.

Com cinco pontos, o Ceará estreou no Nordestão com empate diante do ABC, por 1 a 1. Na sequência, venceu o Vitória por 3 a 1, e então empatou com o Altos em 0 a 0. O Vozão possui a mesma pontuação que Treze e 4 de Julho, no entanto fica à frente na tabela por conta do saldo de gols.

Já o Leão, venceu dois jogos seguidos na Copa do Nordeste: primeiro passou por CRB pelo placar mínimo, depois Sampaio Corrêa por 2 a 0. No entanto, a equipe empatou com o Treze em 1 a 1 na última rodada, mas ainda permaneceu na liderança da competição.

Onde assistir o clássico entre Ceará x Fortaleza ?

Ceará e Fortaleza assistir ao vivo: Nordeste FC, Fox Sports, TV Jangadeiro (filiada do SBT).

O torcedor poderá acompanhar o clássico entre Ceará e Fortaleza pela TV aberta e fechada. Isso porque, a TV Jangadeiro, filiada do SBT no Estado do Ceará, transmite o jogo ao vivo na tv aberta. No entanto, a FOX Sports exibe o duelo nos canais fechados. Assim como a plataforma streaming do Nordeste FC, que também transmite o duelo.

Entretanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Onde será Ceará x Fortaleza pela Copa do Nordeste ?

O Clássico-Rei será realizado na Arena Castelão, mas em Fortaleza, no Estado do Ceará. A bola rola então neste sábado (20), a partir da 16h (horário de Brasília).

Quais as prováveis escalações do Clássico-rei?

Ceará : Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu. Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, Quintero e Bruno Melo; Matheus Jussa, Pablo e Luiz Henrique; Igor Torres, David e Wellington Paulista.

Quais os jogos da 4ª rodada da Copa do Nordeste ?

4 de Julho x Altos – 15h45

Ceará x Fortaleza – 16h

Bahia x Sport – 16h

Confiança x Salgueiro – 18h15

Santa Cruz x CSA – 18h15

Sampaio Corrêa x Vitória – 20h30

Domingo

Treze x ABC – 18h

CRB x Botafogo – 20h

