Celta de Vigo x Real Sociedad: onde assistir, horário e escalações (28/10)

Celta de Vigo x Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira, 28/10, às 14h (horário de Brasília), pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de Balaídos. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Celta de Vigo x Real Sociedad hoje? O confronto entre Celta de Vigo e Real Sociedad terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 14h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 28 de outubro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Balaídos, cidade de Vigo, na Espanha

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Celta de Vigo x Real Sociedad

Eduardo Coudet não poderá contar com Fontán, lesionado. Já o Real Sociedad não tem em seu plantel de jogadores disponíveis Carlos Fernández, Monreal, Guridi, Oyarzabal, Illarramendi e Barrenetxea.

Celta de Vigo : Dituro; Galan, Murillo, Aidoo, Hugo Mallo; Beltrán, Nolito, Denis Suárez, Brais Mendéz; Iago Aspas, Santi Mina

: Dituro; Galan, Murillo, Aidoo, Hugo Mallo; Beltrán, Nolito, Denis Suárez, Brais Mendéz; Iago Aspas, Santi Mina Real Sociedad: Álex Remiro; Zubeldía, Le Normand, Elustondo; Merino, Gorosabel, Guevara, Zaldúa; Sorloth, David Silva, Isak

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Celta de Vigo venceu o Getafe na rodada passada por 3 a 0 e, por isso, chega confiante para garantir os três pontos no confronto desta quinta-feira. Em 14ª posição com 10 pontos, os comandados por Eduardo Coudet venceram apenas três jogos, buscando o segundo seguido na rodada de hoje.

Enquanto isso, o Real Sociedad disputa a liderança do Campeonato Espanhol. Se ganhar o jogo de hoje, assume provisoriamente a liderança com 24 pontos, desbancando Real Madrid, Sevilla e Betis de uma vez só. Porém, além de fazer a sua parte, precisa contar com um tropeço do Atlético de Madrid que também joga nesta quinta.

