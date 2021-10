Quais são os times mais ricos do Brasil? Veja os números

Disputando a final da Libertadores, as semifinais da Copa do Brasil e o topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, o Flamengo é, também, o time mais valioso neste momento. Seu valor de mercado ultrapassa os 100 milhões de euros, o que deve alavancar ainda mais com as conquistas até o fim da temporada. Mas quais são os times mais ricos do Brasil?

Quais são os times mais ricos do Brasil?

O Flamengo é o time mais rico do Brasil, de acordo com dados atualizados até outubro de 2021. O valor do mercado ultrapassa os 148 milhões de euros, ou seja, R$ 918 milhões na cotação atual, de acordo com números do portal de estatísticas Transfermarket, o que torna o clube ainda mais valioso.

Em 2020, o estudo realizado pela Sports Value indicou que o Rubro-Negro vale o total de R$2,87 bilhões, incluindo os altos investimentos em jogadores e na categoria de base, contratos com marcas e ativos e direitos de transmissões, o que deixa o clube ainda mas poderoso. Mesmo com a pandemia naquele ano, ainda assim o elenco conseguiu se manter no topo e, naquele mesmo ano, faturar o Campeonato Brasileiro.

O Corinthians, entretanto, vem em segundo lugar com R$ 2,28 bilhões até o fim de 2020, ficando na posição após, segundo o estudo, perder valores em cotas e receitas, além de acumular dívidas. O Palmeiras, entretanto, tem um valor de mercado muito superior ao do Timão, mas a receita foi menor naquele mesmo ano em torno de R$ 2,19 bilhões.

Confira os dez maiores valores de mercado no futebol brasileiro segundo dados do Transfermarket atualizados em 2021 com a cotação atual do euro.

Flamengo – 148,60 mi. € (R$ 960 milhões)

Palmeiras – 143,20 mi. € (R$930 milhõs)

Atlético-MG – 98,45 mi.€ (R$ 640 milhões)

Grêmio – 84,95 mi. € (R$ 555 milhões)

São Paulo – 81,05 mi. € (R$ 535 milhões)

Corinthians – 70,15 mi. € (R$ 445 milhões)

Internacional – 62,20 mi. € (R$402 milhões)

RB Bragantino – 61,68 mi. € (R$398 milhões)

Santos – 59,50 mi. € (R$ 385 milhões)

Athletico-PR – 55,90 mi. € (R$360 milhões)

Como são definidos os números para cada time no Brasil?

Para definir o quão valioso o elenco de um clube pode ser, é utilizado os números de cada uma das transferências da temporada como compra de novos jogadores, empréstimos e até mesmo as vendas que foram feitas para outros clubes, o que faz girar ainda mais a renda do time.

Em resumo, para um time adquirir bons jogadores e investir em seu elenco, precisa-se de dinheiro, que vem de patrocinadores, cotas para televisões, público de jogos (o que deixou a desejar em 2020 e 2021 após a pandemia) e contratos. Se o time não tem uma renda satisfatória, deixa a desejar tanto dentro quanto fora de campo, acarretando uma crise como a falta de pagamento entre profissionais, dinheiro para investimentos e diferentes finalidades durante a temporada.

+ Maiores campeões da Libertadores: brasileiros estão longe do topo da lista