Chapecoense x Figueirense (12/1): onde assistir clássico da Série B

Chapecoense x Figueirense fazem o clássico catarinense na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira (12). De olho na liderança, a Chape pode empatar número de pontos com o líder América MG, caso vença seu jogo e o Coelho não pontue. A bola rola às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó.

Onde assistir Chapecoense x Figueirense pela Série B?

O clássico entre Chapecoense x Figueirense não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV exibe o jogo na TV fechada, com exceção do estado de Santa Catarina. Já o Premiere, transmite a partida para todo o Brasil, no pay-per-view.

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chape é vice-líder da competição com 63 pontos. Logo depois da derrota para o Guarani, por 2 x 0, a equipe engatou oito jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e quatro empates. Entretanto, na última rodada, o time de Chapecó perdeu para o Botafogo-SP, por 3 x 0. Mas, caso vença seu compromisso, equipe se aproxima mais do acesso à Série A.

Na zona do rebaixamento, o Figueira é o 17º colocado, com 36 pontos. Vindo de um empate e uma derrota, a equipe no entanto venceu apenas um jogo dos últimos cinco. O triunfo então ocorreu diante do rival Avaí, na 31ª rodada da Série B. No entanto, após vencer o clássico, a equipe perdeu para o lanterna, Oeste, e empatou na última rodada com o CSA.

Escalações de Chapecoense x Figueirense pela Série B

Chapecoense: João Ricardo; Ezequiel, Derlan, F. Santana, Matheus; Willian, R.Leite, Denner; Mike, Aylon, R.Ramon.

Figueirense: Rodolfo; Thiaguinho, G. Thiago, V. Mendes, R.Luis; Arouca, M. Neris, G. Teixeira; B. Michel, D. Gonçalves, L.Barcelos.