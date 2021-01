Veja recordes de Kazu Miura, jogador mais velho em atividade no futebol

O atacante japonês Kazuyoshi Miura, ou apenas Kazu Miura, garantiu mais um ano de carreira nesta segunda-feira (11), e seguirá sendo detentor do recorde de jogador profissional de futebol mais velho do mundo. Isso porque o atleta, que completa 54 anos no mês que vem, renovou seu contrato com o Yokohama FC e jogará sua 36ª temporada como profissional.

Primeiros passos no Brasil

Conhecido com “King Kazu” (Rei Kazu), Miura foi revelado no Brasil aos 15 anos. Sua estreia profissional aconteceu no Santos em 1986. Logo depois o jogador “rodou” por outros clubes do país como Palmeiras, CRB, XV de Jaú e o Coritiba. No entanto, em 1990 ele retornou ao Japão e atuou pelo Yomiuri SC, que mais tarde se tornou o Verdy Kawasaki. Pela equipe, o atacante conquistou quatro títulos de 1991 a 1995. Entretanto, na temporada seguinte, o jogador foi emprestado Genoa.

– Na temporada passada, senti a alegria de jogar futebol em um momento em que o mundo enfrentava uma situação difícil devido ao novo coronavírus. Pessoalmente, não foi uma época satisfatória, mas a minha ambição e entusiasmo pelo futebol aumentam. Vou trabalhar duro todos os dias, com o objetivo de contribuir para a vitória do time nesta temporada, disputando o máximo de jogos possível – disse em comunicado ao clube.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Recordes de Kazu Miura

No ano passado, Kazu Miura disputou quatro partidas pelo Yokohama FC, tornando-se o jogador mais velho da história da Primeira Divisão Japonesa (J-League), com 53 anos e 9 meses.

Na equipe japonesa desde 2005, o veterano ainda conquistou o recorde em 2017, de jogador mais velho a marcar em uma partida profissional. O detentor do feito até então era a lenda inglesa Stanley Matthews, que ganhou a Bola de Ouro em 1956.

Outro recorde de Kazu, ocorreu em setembro de 2020, quando ele então também se tornou o jogador mais velho a começar um jogo da primeira divisão.

+ Ceni tem 2º pior aproveitamento do Flamengo em 10 anos; veja números