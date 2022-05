Chaveamento da Sul-Americana: confrontos das oitavas de 2022

As equipes de São Paulo, Santos, Internacional, Atlético GO e Ceará vão disputar as oitavas de final da competição sul-americana

Estão definidos os confrontos e o Chaveamento da Sul-Americana. Nesta sexta-feira, 27 de maio, a Conmebol realizou o sorteio em Assunção, no Paraguai, com as dezesseis equipes classificadas para determinar os encontros da primeira fase do mata-mata. O destaque ficou para o jogo do The Strongest e Ceará, e o adversário do São Paulo.

As oitavas de final da Sul-Americana vão acontecer de 28 de junho até 7 de julho.

Confrontos das oitavas de final da Sul-Americana 2022

O sorteio que define cada um dos jogos das oitavas de final da Sul-Americana 2022 foi feito na tarde desta sexta-feira em Assunção, no Paraguai, a sede da entidade.

Dezesseis equipes foram divididas em dois potes (1 e 2), onde no primeiro ficaram os times que terminaram em primeiro na fase de grupos da Sul-Americana e o segundo com os clubes que garantiram o terceiro lugar na Libertadores.

As equipes de São Paulo, Santos, Internacional, Atlético GO e Ceará vão representar o Brasil na competição e já conhecem os seus adversários na primeira fase do mata-mata. O destaque ficou para o encontro de The Strongest e Ceará, assim como Universidad Católica e São Paulo.

As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, sem o critério de gol fora de casa. Em caso de igualdade, a prorrogação é iniciada e, se nada mudar, a disputa de pênaltis tem início.

Confira a seguir todos os confrontos das oitavas da Sul-Americana 2022. Os times da direita decidem em casa.

Deportivo Táchira x Santos

Nacional do Uruguai x Union de Santa Fé

Universidad Católica x São Paulo

Colo-Colo x Internacional

Deportivo Cali x Melgar

The Strongest x Ceará

Olimpia x Atlético GO

Independiente del Valle x Lanús

+Tabela de classificação da Copa Sul-Americana 2022 final e atualizada

Como ficou o chaveamento da Sul-Americana 2022?

Além de definir os confrontos para as oitavas de final da Sul-Americana, a Conmebol também já determinou o chaveamento no mata-mata, ou seja, o caminho que cada time deverá seguir até as quartas de final e a semifinal.

Deportivo Táchira ou Santos X Independiente del Valle ou Lanús

Deportivo Cali ou Melgar X Colo-Colo ou Internacional

Nacional do Uruguai ou Union de Santa Fé X Olimpia ou Atlético GO

The Strongest ou Ceará X Universidad Católica ou São Paulo

Quando vai ser a final da Sul-Americana 2022?

A final da Copa Sul-Americana vai ser no dia 1 de outubro de 2022, sábado, ainda sem horário definido pela Conmebol, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A data e o local que sediará a decisão são confirmados antes mesmo da temporada começar, isto é, é improvável que a casa do confronto beneficie algumas das equipes propositalmente, no caso de algum dos finalistas ser brasileiro e jogar em Brasília, a capital do país.

No início da temporada, a Conmebol divulgou o calendário completo com todas as datas do mata-mata. As oitavas serão realizadas entre 28 de junho até 7 de julho, com ida e volta. É importante ressaltar também que as datas sofreram alterações por conta da Copa do Mundo no Catar, marcada para novembro.

Confira a seguir o calendário completo da Conmebol.

OITAVAS DE FINAL

28, 29 e 30 de junho (ida)

5, 6 e 7 de julho (volta)

QUARTAS DE FINAL

2, 3 e 4 de agosto (ida)

9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL

31 de agosto e 1 de setembro (ida)

7 e 8 de setembro (volta)

FINAL

1 de outubro

Onde assistir os jogos da Sul-Americana 2022?

Os jogos da Copa Sul-Americana tem transmissão apenas da Conmebol TV, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Pelo valor extra nas operadoras da Claro, Sky ou DirecTV GO, o torcedor pode acompanhar todas as transmissões dos jogos da Sul-Americana desde a fase de grupos até a grande final.

Isso acontece porque a emissora, de responsabilidade da própria Conmebol, é quem detém os direitos de imagens. É possível também assistir online através dos aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO, inserindo o e-mail e senha de usuário.