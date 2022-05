Tabela de classificação da Copa Sul-Americana 2022 final e atualizada

Dezesseis equipes, onde cinco são os brasileiros São Paulo, Santos, Ceará, Atlético GO e Internacional, vão disputar as oitavas de final

A fase de grupos chegou ao fim na Copa Sul-Americana de 2022, classificando oito equipes até as oitavas de final na temporada. Do outro lado, os terceiros colocados dos grupos na Libertadores se juntam para disputar o mata-mata da competição, onde brigam pela final da Conmebol. Dessa maneira, confira como ficou a tabela de classificação da Copa Sul-Americana final e atualizada.

Tabela de classificação da Copa Sul-Americana 2022 atualizada

Entre os oito grupos da primeira fase, apenas o primeiro colocado de cada um deles avança para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na temporada.

Os brasileiros São Paulo, Santos, Ceará, Internacional e Atlético Goianiense estão vivos na disputa, enquanto Cuiabá e Fluminense não conquistaram uma vaga no mata-mata por terminarem em posições distintas na classificação.

O sorteio que define os jogos das oitavas será realizado em 27 de maio, em Assunção, no Paraguai. A seguir, confira como ficou a tabela de classificação das Copa Sul-Americana 2022 completa e atualizada.

GRUPO A

1 Lanús – 11 pontos

2 Barcelona de Guayaquil – 9 pontos

3 Montevideo Wanderers – 8 pontos

4 Metropolitanos – 3 pontos

GRUPO B

1 Melgar – 12 pontos

2 Racing – 12 pontos

3 Cuiabá – 6 pontos

4 River Plate URU – 6 pontos

GRUPO C

1 Santos – 11 pontos

2 Unión La Calera – 11 pontos

3 Universidad Católica – 5 pontos

4 Banfield – 5 pontos

GRUPO D

1 São Paulo – 16 pontos

2 Everton – 11 pontos

3 Ayacucho – 4 pontos

4 Jorge Wilstermann – 2 pontos

GRUPO E

1 Internacional – 12 pontos

2 Guaireña – 10 pontos

3 Independiente Medellín – 5 pontos

4 9 de Octubre – 4 pontos

GRUPO F

1 Atlético GO – 13 pontos

2 LDU Quito – 11 pontos

3 Antofagasta – 6 pontos

4 Defensa y Justicia – 4 pontos

GRUPO G

1 Ceará – 18 pontos

2 Independiente – 12 pontos

3 General Caballero – 4 pontos

4 Deportivo La Guaira – 1 ponto

GRUPO H

1 Unión de Santa Fé – 12 pontos

2 Fluminense – 11 pontos

3 Junior Barranquilla – 10 pontos

4 Oriente Petrolero – 0 ponto

Classificados da Sul-Americana 2022

Os oito primeiros de cada um dos grupos se garantiu para o sorteio das oitavas de final, enquanto os outro oito vem após terminarem em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores.

Estão classificados as equipes de São Paulo, Santos, Ceará, Internacional, Lanús, Atlético Goianiense, Melgar e Unión de Santa Fé. Pela Libertadores vem Deportivo Táchira, The Strongest, Nacional do Uruguai, Independiente del Valle, Deportivo Cali, Colo-Colo, Olimpia e Universidad Católica.

Para o sorteio da Conmebol, as equipes são divididas em dois potes, 1 e 2. O primeiro traz os líderes da Sul-Americana, enquanto o segundo tem os terceiros colocados da Libertadores. Os sorteados em cada um dos potes se enfrenta, onde o pote 1 ganha o direito de jogar em casa a volta.

Calendário da Sul-Americana 2022

A próxima etapa das oitavas de final na Sul-Americana será as oitavas de final, a primeira fase do mata-mata na competição. Dezesseis equipes vão disputar em jogos de ida e volta a classificação até a próxima fase, buscando manter vivo o sonho de alcançar o título.

São Paulo, Santos, Ceará, Internacional e Atlético Goianiense são os representantes brasileiros, prontos para conhecerem os seus adversários. A final da Sul-Americana vai acontecer em 1º de outubro de 2022, sábado, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A decisão para saber qual será o palco da final é feita através de sorteio pela Conmebol no inciso da temporada, ou seja, não há como beneficiar nenhum das equipes propositalmente.

Confira as principais datas do mata-mata da Sul-Americana para não perder nenhuma etapa.

OITAVAS DE FINAL – 28, 29 e 30 de junho (ida) / 5, 6 e 7 de julho (volta)

QUARTAS DE FINAL – 2, 3 e 4 de agosto (ida) / 9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL – 31 de agosto e 1 de setembro (ida) / 7 e 8 de setembro (volta)

FINAL – 1 de outubro

Leia também: Horário final da Champions League entre Liverpool x Real Madrid