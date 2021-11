chaveamento do mundial de clubes 2021, data e local do torneio

A FIFA definiu através de sorteio nesta segunda-feira, 29/11, os confrontos do Mundial de Clubes. O torneio será realizado de 3 a 12 de fevereiro de 2022 nos Emirados Árabes com sete times. Dessa maneira, confira o chaveamento e o caminho do Palmeiras no Mundial 2021.

Chaveamento do mundial de clubes 2021

Por sorteio realizado em Zurique, na Suíça, a FIFA definiu o chaveamento do Mundial de Clubes. O torneio começa com o duelo dos playoffs entre Auckland City e Al Jazira, enquanto o Palmeiras estreia nas semifinais contra o vencedor do jogo entre Al Ahly (Egito) e Monterrey (México).

Ao todo, sete equipes disputam o torneio: Palmeiras (Representante da América do Su), Chelsea (Europa), Al Ahly (África), Al-Jazira (Representante do país-sede), Auckland City (Ocenia), Al-Hilal (Ásia) e Monterrey (América do Norte/Caribe).

As datas de cada um dos confrontos ainda não foram divulgadas. Na edição passada, o Palmeiras foi eliminado pelo Tigres, do México, na semifinal, garantindo o quarto lugar no geral da competição. O Bayern de Munique consagrou-se campeão ao ganhar dos mexicanos na final.

Dessa maneira, confira todos os confrontos do evento de futebol.

Playoff:

Auckland City x Al Jazira

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey

Al Hila x Al Jazira/Auckland City

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira/Auckland City

Final:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Terceiro lugar:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Quinto lugar:

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2

Onde será o Mundial de Clubes de 2021?

O Mundial de Clubes será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a partir de fevereiro de 2022. O destino não era a primeira opção da entidade, mas foi escolhido depois de mudanças por conta da pandemia.

Inicialmente, o torneio estava marcada para acontecer em dezembro mas, com o agravamento de casos de Covid, a FIFA resolveu mudar as datas e, por isso, o Mundial vai acontecer somente em fevereiro de 2022.

Além disso, o Japão é quem deveria sediar o evento de futebol. Porém, pelo alto número de casos e mortes pela doença após a realização das Olimpíadas em Tóquio, desistiu. Depois, o governo do Rio de Janeiro se ofereceu, mas a entidade recusou. A África do Sul também apresentou propostas mas, ao fim, bateu o martelo para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, tornando-se então a sede oficial do Mundial de 2021.

Como funciona o Mundial de Clubes?

Diferentemente do que se pensa, o Mundial de Clubes em 2021 vai manter o formato original utilizado desde 2015. O novo sistema de competição deverá ficar para 2022.

Sete representantes dos continentes disputam a primeira fase. O playoff, disputado com o time do país-sede e o representante da Oceania, define quem avança até as quartas de final. Com hierarquias diferentes, clubes escolhidos entram na disputa somente nas semifinais enquanto outros jogam os primeiros jogos.

Dessa maneira, dois confrontos únicos acontecem onde quem vencer segue até a semifinal e quem perder disputa o 5º lugar. Assim, os vencedores de cada semifinal tornam-se os finalistas para brigar pelo título de melhor equipe do mundo assim como determina a FIFA. Por fim, os perdedores batalham para herdar o terceiro lugar.

Leia também:

Quais times brasileiros têm Mundial de Clubes?