Chelsea x Liverpool onde assistir hoje e horário da final da Copa da Liga

Chelsea e Liverpool se enfrentam pela final da Copa da Liga Inglesa neste domingo, 27/02, no Estádio de Wembley, em Londres, a partir das 13h30 (horário de Brasília), onde quem vencer é o grande campeão. Onde assistir o jogo do Chelsea x Liverpool hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Qual canal vai passar Chelsea x Liverpool hoje

O jogo do Chelsea e Liverpool hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai ser transmitido no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 13h30 no horário de Brasília.

Informações do jogo do Chelsea e Liverpool hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra

Transmissão: ESPN e Star +

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Últimos confrontos Chelsea x Liverpool

02/01/2022 – Chelsea 2 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês

28/08/2021 – Liverpool 1 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês

04/03/2021 – Liverpool 0 x 1 Chelsea – Campeonato Inglês

20/09/2020 – Chelsea 0 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês

22/07/2020 – Liverpool 5 x 3 Chelsea – Campeonato Inglês

Escalação de Chelsea e Liverpool

Depois de vencer o Lille no meio da semana pelas oitavas da Champions League, o Chelsea tem pela frente um grande adversário, velho conhecido no futebol inglês, para disputar o título da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Londres coleciona cinco troféus e, por isso, espera começar o ano com o pé direito, assim como foi no Mundial de Clubes.

Chelsea: Arrizabalaga (Mendy); Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Alonso, Kanté, Kovacic; Pulisic, Ziyech, Havertz

Enquanto isso, o Liverpool também se deu bem nas oitavas da Champions ao vencer a Inter de Milão. Assim como vai bem no Campeonato Inglês, o elenco comandado por Klopp, considerado um dos melhores treinador do mundo no futebol, espera sair de campo com o título aos seus braços, sendo o nono da história, já que é o maior vencedor da Copa da Liga Inglesa.

Liverpool: Kelleher (Alisson); Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Salah, Diogo Jota, Mané

Confira o último jogo do Chelsea e Liverpool

