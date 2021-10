Chelsea x Southampton: onde vai passar ao vivo e escalações – 26/10

Pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, as equipes de Chelsea x Southampton se enfrentam nesta terça-feira, 26/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Chelsea x Southampton hoje? O confronto entre Chelsea e Southampton terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Chelsea x Southampton

O técnico Thomas Tuchel não poderá contar com Timo Werner, Pulisic e Romelu Lukaku para o jogo de hoje, lesionados. N’Golo Kante está novamente disponível para jogar com os Blues.

Já os visitantes não tem Moi Elyounoussi, Jack Stephens e James Ward-Prowse, enquanto Armando Broja não pode enfrentar o seu ex-clube.

Chelsea : Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Hudson-Odoi, Havertz

: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Hudson-Odoi, Havertz Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Perraud; Oriol Romeu, Walcott, Diallo, Armstrong; Broja, Redmond

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Chelsea goleou o Norwich em 7 a 0 no último sábado pelo Campeonato Inglês. Líder com 22 pontos, o clube quer repetir o sucesso também na Copa da Liga Inglesa em busca do quinto título na história. Para chegar até aqui venceu Aston Villa na terceira rodada em pênaltis.

O Southampton, por outro lado, nunca venceu a Copa da Liga Inglesa. Primeiro superou o Newport County e, depois, o Sheffield United na terceira rodada onde, por sorteio, tem os Blues como o adversário nas oitavas. Na liga inglesa o time patina com 8 pontos conquistado em 9 jogos, vindo de um empate por 2 a 2 com o Burnley.

