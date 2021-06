Chile x Bolívia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias hoje (08/06)

Chile e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (08) a partir das 22h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, em jogo válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor. Então, saiba onde assistir o jogo do Chile e Bolívia hoje ao vivo com transmissão para todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo ao vivo de Chile x Bolívia?

Horário: 22h30

Onde assistir ao vivo: Sportv 2

- PUBLICIDADE -

O Sportv 2, da rede de canais Globo, exibe o jogo de Chile e Bolívia hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 22h30. Dessa maneira, o duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo o canal da TV fechada a única maneira de transmissão da partida no país.

SKY: 38 / 438

CLARO TV: 38 / 538

OI TV: 38

VIVO TV: 338 / 818 / 538

DIRECT TV: 2135

Como vem as equipes para o confronto?

Ocupando a 7ª posição da tabela nas Eliminatórias Sul-Americanas com cinco pontos, a equipe do Chile precisa vencer nesta terça-feira (08) de qualquer maneira. Isso porque, conquistando os três pontos, pula até a quarta posição e, assim, fecha o mês colado nas primeiras posições. Entretanto, precisa também torcer pro tropeços dos rivais na rodada.

Enquanto isso, a Bolívia também precisa vencer se quiser garantir uma vaga para a Copa do ano que vem. No entanto, em 8º com quatro pontos e um desempenho que deixa a desejar, o elenco boliviano precisa mostrar toda a força necessária em campo para derrotar o grande adversário de hoje.

Prováveis escalações de Chile x Bolívia

Chile: Bravo; Mena, Maripan, Medel, Isla; Pulgar, Aranguiz, Meneses Galdames; Sánchez, Vargas.

- PUBLICIDADE -

Bolívia: Lampe; Bejarano, Haquin, Quinteros, Flores; Justiniano; Vaca, Saavedra, Arce, Ramallo; Moreno.

+ Confira a Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas atualizada