Confira como está a classificação do Campeonato Carioca 2023. Foto: Reprodução Gilvan de Souza / CRF

Saiba como está a tabela completa do Carioca na temporada de 2023

Classificação do Campeonato Carioca 2023: veja a tabela após a 8ª rodada

A oitava rodada do Campeonato Carioca 2023 chegou ao fim com todos os seis confrontos realizados. O Flamengo se mantém na liderança com vantagem, enquanto o Vasco permanece na luta para alcançar a zona de classificação até a semifinal da competição. Na parte de baixo, o último colocado será rebaixado para a segunda divisão.

Classificação atualizada do Campeonato Carioca 2023

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Carioca 2023, também chamada como Taça Guanabara.

São doze rodadas em pontos corridos, onde os times jogam em turno único. O líder é declarado o campeão da Taça Guanabara, enquanto os quatro primeiros avançam para a semifinal do Campeonato Carioca. Do 5º ao 8º colocado jogam a semifinal da Taça Rio.

Na parte de baixo, o último é rebaixado para a segunda divisão do futebol carioca.

1 Flamengo - 17 pontos

2 Botafogo - 16 pontos

3 Fluminense - 16 pontos

4 Volta Redonda - 13 pontos

5 Bangu - 12 pontos

6 Vasco - 11 pontos

7 Madureira - 9 pontos

8 Audax - 9 pontos

9 Portuguesa - 9 pontos

10 Nova Iguaçu - 7 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Como funciona o rebaixamento do Carioca?

Ao fim da Taça Guanabara, o último colocado da classificação é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca.

Desde a temporada passada, o regulamento que define o rebaixamento para o futebol carioca sofreu alterações. O time que é rebaixado da elite tem a chance de disputar novamente a vaga para a primeira divisão no mesmo ano.

Na temporada passada, o Volta Redonda foi rebaixado para a segundona do Carioca. Em disputa da Série A2, o clube conquistou o acesso de volta para a elite em agosto depois de vencer o Olaria na final.

Este ano, a segunda divisão do Campeonato Carioca 2023 está marcada para começar em maio, seguindo até agosto. Por isso, o torcedor já vai saber no meio do ano quem será o time que retornar até a elite.

Como assistir os jogos?

Os jogos da temporada do Campeonato Carioca são transmitidos na BAND, BandSports, site da BAND e também no canal do CazéTV.

Pela TV aberta, a BAND exibe até dois jogos por rodada durante a semana e também aos finais de semana para todo o Brasil de graça. Basta sintonizar para curtir as emoções do futebol carioca.

Para quem quer ficar de olho nas disputas dos outros times, é só ligar a televisão no canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o site da BAND disponibiliza a programação completa para todos os usuários, enquanto o CazéTV, no Youtube e Twitch, transmite os jogos em que o Vasco e Botafogo jogam em casa. A transmissão é 100% gratuita.

Próxima rodada

A nona rodada do Campeonato Carioca tem início no sábado, 25 de fevereiro, seguindo até a próxima segunda com seis partidas entre as doze equipes da primeira divisão.

Sábado, 25/02:

Nova Iguaçu x Resende - 15h30 (Horário de Brasília)

Fluminense x Portuguesa - 16h (Horário de Brasília)

Botafogo x Flamengo - 18h (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Bangu x Volta Redonda - 15h30 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Audax x Madureira - 15h30 (Horário de Brasília)

Vasco x Boavista - 19h30 (Horário de Brasília)

