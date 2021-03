Classificação do Campeonato Espanhol: veja a tabela após a 27ª rodada

A 27ª rodada do Campeonato Espanhol chegou ao fim na tarde desta segunda-feira, 15 de março, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. O Atlético de Madrid continua na liderança com folga, enquanto Barcelona e Real Madrid disputam o segundo lugar. Então, confira como ficou a Classificação do Campeonato Espanhol.

Confira a tabela do Campeonato Espanhol

1 Atlético de Madrid – 63 pontos

2 Barcelona – 59 pontos

3 Real Madrid – 57 pontos

4 Sevilla – 51 pontos

5 Real Sociedad – 45 pontos

6 Betis – 42 pontos

7 Villarreal – 40 pontos

8 Granada – 36 pontos

9 Levante – 35 pontos

10 Celta de Vigo – 34 pontos

11 Ath. Bilbao – 34 pontos

12 Valencia – 30 pontos

13 Osasuna – 29 pontos

14 Cádiz – 29 pontos

15 Getafe – 28 pontos

16 Real Valladolid – 26 pontos

17 Elche – 24 pontos

18 Alavés – 23 pontos

19 Eibar – 22 pontos

20 Huesca – 20 pontos

Como foi a 27ª rodada do Campeonato Espanhol?

Abrindo o sábado de futebol espanhol, o Real Madrid venceu o Elche por 2 a 1 jogando em casa. Assim, com esse resultado, pulou para o segundo lugar com cinquenta e sete pontos, dormindo como vice.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid, em primeiro lugar com sessenta e três pontos, ficou no empate sem gols contra o Getafe também no sábado, somando apenas um ponto.

Já na partida que prometia ser pegar fogo, Celta de Vigo e Athletic Bilbao ficaram no empate sem gols. Dessa maneira, ambos os times estão em 10º e 11º, respectivamente, com trinta e quatro pontos cada.

O Sevilla conseguiu os três pontos no domingo (14) contra o Betis, no clássico da Andaluzia. Então, segue em 4º brigando na parte de cima da tabela com cinquenta e um pontos.

Fechando a 27ª rodada, o Barcelona venceu o Huesca na segunda-feira por 4 a 1 jogando em casa. Assim, termina a semana em segundo lugar com cinquenta e nove pontos na classificação do Campeonato Espanhol.

