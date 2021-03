Classificação do Paulistão 2021: confira a tabela após a 2ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim no dia 4 de março e apresentou resultados que movimentaram os grupos. Entre os grandes, somente o São Paulo venceu na rodada, enquanto o Derby entre Corinthians e Palmeiras terminou no empate. Então, veja como ficou a classificação do Paulistão 2021.

Como foi a primeira rodada do Paulistão 2021?

Abrindo a rodada, o clássico do interior entre Mirassol e Novorizontino terminou em 1 a 1. Dessa maneira, o Leão segue em primeiro lugar no grupo D com quatro pontos, enquanto o Tigre está em terceiro lugar no grupo C tendo dois pontos.

Por outro lado, o São Paulo teve uma boa noite na quarta-feira (03). Por 4 a 0, goleou o Inter de Limeira fora de casa, subindo para a liderança do grupo B com quatro pontos.

Para o Santos, um empate magro contra a Ferroviária. Por 1 a 1, somou apenas um ponto e agora segue em terceiro lugar do grupo D, atrás de Mirassol e Guarani.

No maior clássico paulista, Corinthians e Palmeiras empataram em 2 a 2 também na quarta jogando na Neo Química Arena. O clube da Fiel conseguiu subir de posição, na vice-liderança do grupo A com dois pontos, enquanto o alviverde segue na lanterna do C.

Enquanto isso, o Ituano segue com 100% de aproveitamento no Paulistão 2021. Então, vencendo o São Bento por 1 a 0, segue na liderança com seis pontos no grupo C.

Confira a Classificação do Paulistão 2021

GRUPO A

Santo André: 4 pt

Corinthians: 2 pt

Botafogo-SP: 1 pt

Inter de Limeira: 0

GRUPO B

São Paulo: 4 pts

Ferroviária: 4 pts

Ponte Preta: 1 pt

São Bento: 0

GRUPO C

Ituano: 6 pts

Bragantino: 4 pts

Novorizontino: 2 pts

Palmeiras 1 pt

GRUPO D

Mirassol: 4 pts

Guarani: 3 pt

Santos: 2 pts

São Caetano: 0

Jogos da 3ª rodada do Paulistão 2021

Ademais, a terceira rodada do Campeonato Paulista 2021 tem início no sábado (06), encerrando na segunda-feira (08). Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Todavia, o jogo entre São Bento e Palmeiras será realizado apenas na próxima quarta-feira, 17 de março, devido ao fato do time alviverde entrar em campo no domingo (07) pela final da Copa do Brasil.

No sábado:

Inter de Limeira x Novorizontino – 16h30

São Paulo x Santos – 19h

No domingo:

Corinthians x Ponte Preta – 11h

Ituano x Mirassol – 11h

Guarani x Bragantino – 15h

Na segunda-feira:

Ferroviária x Botafogo-SP – 19h

Santo André x São Caetano – 19h

