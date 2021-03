Classificação do Paulistão 2021: confira a tabela após a 3ª rodada

A terceira rodada do Campeonato Paulista chegou ao fim no dia 8 de março e apresentou resultados que movimentaram os grupos. A equipe do São Paulo venceu o clássico contra o Santos, enquanto o Corinthians também saiu vitorioso no fim de semana. Então, veja como ficou a classificação do Paulistão 2021.

Ademais, o Palmeiras não entrou em campo neste fim de semana pelo Paulistão devido ao fato de jogar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Dessa maneira, o jogo contra o São Bento foi remarcado para quarta-feira, 17 de março, às 19h (horário de Brasília).

Como foi a terceira rodada do Paulistão 2021?

No clássico entre São Paulo e Santos, o tricolor levou a melhor, já que goleou por 4 a 0 jogando no Morumbi. Dessa maneira, o clube segue em primeiro lugar no grupo B com sete pontos, enquanto os santistas estão em terceiro no C.

Para o Corinthians também foi uma boa rodada. Contra a Ponte Preta, o Timão venceu por 2 a 1 jogando também em casa. Assim, assumiu a liderança do grupo A com cinco pontos, igualado com o Santo André que vem logo atrás.

O Mirassol, que vem mostrando bons resultados, empatou com o Ituano em 1 a 1. Mesmo assim, segue na liderança do grupo D com cinco pontos.

Fechando a rodada na noite de segunda-feira (08), a Ferroviária goleou o Botafogo em 5 a 0. Com sete pontos conquistados, o time do interior empatou com o tricolor, em segundo lugar do grupo B.

Confira a Classificação do Paulistão 2021

GRUPO A

Corinthians: 5 pts

Santo André: 5 pts

Inter de Limeira: 3 pts

Botafogo-SP: 1 pt

GRUPO B

São Paulo: 7 pts

Ferroviária: 7 pts

Ponte Preta: 1 pt

São Bento: 0

GRUPO C

Ituano: 7 pts

Bragantino: 5 pts

Novorizontino: 2 pts

Palmeiras 1 pt

GRUPO D

Mirassol: 5 pts

Guarani: 4 pts

Santos: 2 pts

São Caetano: 1 pt

Jogos da 4ª rodada do Paulistão 2021

Ademais, a quarta rodada do Campeonato Paulista 2021 tem início no sábado (13), seguindo até a segunda-feira (15). Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

No sábado:

Guarani x São Bento – 16h30

Novorizontino x São Paulo – 16h30

Botafogo x Ponte Preta – 19h

Santos x Ituano – 19h

No domingo:

São Caetano x Corinthians – 16h

Palmeiras x Ferroviária – 19h

Bragantino x Santo André – 19h

Na segunda-feira:

Mirassol x Inter de Limeira – 19h

