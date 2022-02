Classificação do Paulistão 2022: tabela atualizada após a 2ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Paulista terminou na noite desta segunda-feira, 31/01, com resultados de partidas que movimentaram a tabela entre os quatro grupos. O Corinthians venceu, enquanto Palmeiras e São Paulo ficaram no empate no fim de semana. Confira como ficou a classificação geral do Paulistão em 2022.

Classificação do Paulistão 2022 atualizada

Com o fim da segunda rodada do Paulistão, a classificação dos quatro grupos se alternaram. As dezesseis equipes entraram em campo no fim de semana para disputar os três pontos, enquanto busca, chegar ao mata-mata até a grande final.

Dessa maneira, confira como ficou a classificação do Paulistão 2022 atualizada.

GRUPO A

Corinthians: 4 pontos

Guarani: 3 pontos

Inter de Limeira: 2 pontos

Água Santa: 0 ponto

GRUPO B

São Bernardo: 4 pontos

Ferroviária: 4 pontos

São Paulo: 1 ponto

Novorizontino: 1 ponto

GRUPO C

Palmeiras: 7 pontos

Mirassol : 4 pontos

Ituano: 4 pontos

Botafogo-SP: 4 ponto

GRUPO D

RB Bragantino: 3 pontos

Santo André: 1 ponto

Santos: 1 ponto

Ponte Preta: 1 ponto

Como foi a semana do Campeonato Paulista

A segunda semana do Campeonato Paulista trouxe resultados que movimentaram a tabela de classificação. Corinthians venceu o Santo André fora de casa, enquanto São Paulo e Palmeiras ficaram no empate. O time do Santos, entretanto, acabou derrotado pelo Botafogo.

Confira os resultados da primeira rodada do Paulistão.

Santos 0 x 1 Botafogo

São Bernardo 1 x 1 Palmeiras

Ferroviária 1 x 0 Água Santa

Ponte Preta 2 x 2 Inter de Limeira

São Paulo 0 x 0 Ituano

Santo André 0 x 1 Corinthians

Novorizontino 0 x 0 Mirassol

RB Bragantino 1 x 0 Guarani

Jogos da terceira rodada do Campeonato Paulista

As equipes voltam a disputar o Paulistão nesta terça-feira, 01 de fevereiro, seguindo até a quinta-feira, 03/02, pela terceira rodada da temporada. Todos os dezesseis times entram em campo.

Confira a seguir todos os jogos e horários.

Terça-feira (01/02):

Palmeiras x Água Santa – 19h

Botafogo-SP x Ferroviária – 21h

Quarta-feira (02/02):

Santo André x São Bernardo – 19h

Ponte Preta x Novorizontino – 19h

Corinthians x Santos – 21h35

Quinta-feira (03/02):

Ituano x Inter de Limeira – 19h

Mirassol x Guarani – 19h

RB Bragantino x São Paulo – 21h30

