Clubes ingleses lamentam morte de príncipe Phillip

O príncipe Phillip, marido da Rainha Elizabeth II, morreu aos 99 anos na manhã desta sexta-feira (09). O Palácio de Buckingham não informou a causa da morte. Clubes da Inglaterra como Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham lamentaram em seu perfis oficiais, com mensagem de apoio para a Rainha e toda a família Real. Então, veja as postagens de cada equipe.

Morre príncipe Phillip, marido da Rainha Elizabeth II

O Palácio de Buckingham a comunicou a morte de príncipe Phillip, ou Duque de Edimburgo, aos 99 anos na manhã desta sexta-feira (09). A causa da morte, no entanto, não foi revelada. Em fevereiro, o príncipe passou por uma cirurgia no coração, mas recebeu alta um mês depois.

“É com profunda tristeza que Sua Majestade a Rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor”.

Casado com Elizabeth desde 1947, tem quatro filhos, sendo o príncipe Charles, princesa Anne, e Andrew e Edward.

Clubes ingleses lamentam morte de Phillip

Com a morte de príncipe Phillip, clubes da Inglaterra postaram nas redes sociais suas últimas homenagens ao marido da Rainha Elizabeth II. Além disso, o Duque era muito conhecido por apoiar esportes, principalmente o futebol, assistindo Pelé duas vezes ao vivo quando veio ao Brasil.

O Chelsea, time de Londres, postou em seu Twitter uma mensagem lamentando a morte de Phillip, além de mostrar todo o seu apoio para a Rainha e toda a família Real.

“Todos no Chelsea FC ficam tristes ao saber do falecimento de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Nossos pensamentos estão com Sua Majestade a Rainha e a Família Real”.

Everyone at Chelsea FC is saddened to learn of the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. Our thoughts are with Her Majesty the Queen and the Royal Family. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021

O Manchester United também prestou a sua última homenagem para Phillip, incluindo uma foto em que mostra o príncipe com jogadores do clube. Veja o que diz a mensagem.

“Todos no Manchester United estão tristes com o falecimento de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Estendemos nossas condolências a Sua Majestade a Rainha e à Família Real neste momento difícil”.

Everyone at Manchester United is saddened by the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We extend our sympathies to Her Majesty The Queen and the Royal Family at this difficult time. https://t.co/NNqDETQggm pic.twitter.com/nJMXOoVHLJ — Manchester United (@ManUtd) April 9, 2021

O Arsenal, em seu site oficial, postou uma homenagem, mostrando a longa associação de Phillip com o clube londrino, recheado de fotos do Duque em visitas ao Estádio na presença de jogadores. Segundo o comunicado, Phillip visitou pela primeira vez ao estádio do Arsenal aconteceu em 1952, oito meses depois que a Rainha Elizabeth II chegou ao trono, em evento de caridade.

“Foi com profundo pesar que soubemos hoje da morte de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo”.

It was with deep regret that we have learnt today of the death of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. — Arsenal (@Arsenal) April 9, 2021

Para o Manchester City também houve uma mensagem de apoio para a Família Real.

“O Manchester City estende suas sinceras condolências à Família Real após a triste notícia de que Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo faleceu aos 99 anos”.

Manchester City extends its sincere condolences to the Royal Family following the sad news that His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh has passed away at the age of 99. — Manchester City (@ManCity) April 9, 2021

O Tottenham, outro clube de Londres, também prestou as suas condolências ao marido da Rainha.

“Estamos todos profundamente tristes com a notícia do falecimento do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo. Nossos pensamentos e condolências vão para Sua Majestade, a Rainha e a Família Real”.

We are all deeply saddened by the news of the passing of Prince Philip, the Duke of Edinburgh. Our thoughts and sympathies are with Her Majesty The Queen and the Royal Family. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 9, 2021

O Liverpool também não ficou de fora e publicou uma mensagem sobre o príncipe na manhã desta sexta (09).

“Como sinal de respeito, o Liverpool Football Club marcará a passagem do Príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, ao hastear as bandeiras do clube a meio mastro. Que ele descanse em paz”.

As a mark of respect, Liverpool Football Club will mark the passing of Prince Philip, the Duke of Edinburgh, by flying club flags at half-mast. May he rest in peace. pic.twitter.com/AdR6Rv78Sc — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2021

