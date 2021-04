Onde assistir a Eurocopa? Globo garante transmissão com exclusividade

A Eurocopa, competição que reúne diversas seleções do continente europeu, está perto de começar. Prevista para acontecer em 2020, o torneio foi transferido para 2021 devido à pandemia do coronavírus. Agora, os torcedores poderão assistir os jogos através dos canais Globo, segundo informações publicadas no site Uol.

Globo vai transmitir Eurocopa com exclusividade em 2021

Diferentemente de 2016, a Band não será mais a responsável pelos direitos de transmissão da Eurocopa. De acordo com o site UOL, a Rede Globo ficou com os direitos dos jogos decisivos da Eurocopa em 2021 pela primeira vez na história.

A grande maioria das partidas na fase de grupos será transmitida através dos canais Sportv, na tv fechada. Já as fases decisivas como oitavas, quartas e semifinais, segundo o UOL, terão transmissão da Globo, na tv aberta para todo o Brasil, tendo inclusive narração de Galvão Bueno na grande final.

Em outras ocasiões, a Globo dividiu a transmissão com a Record e Band, como em 2004 e 2008. Agora, pela primeira vez na história do canal, terá exclusividade total para si com todos os jogos disponíveis.

Quantas seleções participam da Eurocopa?

Ao todo, vinte e quatro seleções participam da Eurocopa. Todas elas são divididas em grupos com quatro integrantes cada um, onde os dois primeiros se classificam direto e os melhores terceiros colocados também. Por fim, confira todos os grupos da edição de 2020/21 na Eurocopa.

Quando a Eurocopa 20221 tem início?

A fase de grupos da Eurocopa 2020 tem início em 11 de junho de 2021, com a partida de abertura entre Turquia e Itália. Então, a primeira rodada segue até o dia 15. Já as três rodadas da fase de grupos se encerram no dia 23 do mesmo mês, com a final em 11 de julho de 2021.

