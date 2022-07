Colômbia x Argentina feminino: onde assistir e horário da semi (25/07)

Valendo vaga para a final da Copa América, as seleções de Colômbia x Argentina feminino se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de julho, pela semifinal do torneio. A partida tem início às 21h (Horário de Brasília), onde o palco da decisão será o Estádio Alfonso López, na cidade colombiana de Bucaramanga.

Confira todas as informações do jogo no texto e saiba onde assistir a semifinal feminina hoje.

Onde assistir Colômbia x Argentina feminino hoje

O jogo da Colômbia x Argentina feminino terá transmissão do SporTV e Globo Play, com início às 21h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira, pela semifinal da Copa América Feminina.

Sem transmissão pela televisão aberta, a emissora do SporTV exibe para todos os estados do Brasil o confronto decisivo na Copa América de futebol feminino, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o jogo entre Colômbia x Argentina feminino hoje será retransmitido pelo aplicativo Globo Play, disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Local : Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia Onde assistir Colômbia x Argentina feminino hoje: SporTV e Globo Play

SporTV e Globo Play Arbitragem: Não definido

Jogando em casa, a Colômbia é a grande favorita no duelo da semifinal nesta segunda-feira. O desempenho do grupo foi impecável até aqui, onde garantiu-se em primeiro lugar no grupo A com 12 pontos, contabilizando quatro vitórias, ou seja, as jogadoras colombianas estão invictas no torneio. Se vencerem, esperam as vencedoras do duelo entre Brasil e Paraguai.

Do outro lado, a Argentina também foi bem na primeira fase da competição de futebol feminino. Pelo grupo B, garantiu-se em segundo lugar, atrás apenas do Brasil. Com 9 pontos, as argentinas venceram três jogos e perderam apenas um, para as brasileiras. Agora, terão de driblar as donas de casa se quiserem chegar até a final.

Chaveamento da Copa América Feminina em 2022

O chaveamento da Copa América Feminina foi definido pela Conmebol logo no início da temporada. Com dez seleções da América do Sul, elas são divididas em dois grupos de cinco cada, onde jogam por cinco rodadas entre si.

Ao fim da primeira fase, somente as duas primeiras avançam até a semifinal, enquanto as terceiras colocadas jogam a disputa do quinto lugar.

Chile e Venezuela não conquistaram a vaga no mata-mata do torneio feminino e, por isso disputaram o quinto lugar. Já Brasil, Colômbia, Argentina, e Paraguai garantiram-se na disputa pelo título.

Confira o chaveamento a seguir da Copa América.

SEMIFINAL:

Colômbia x Argentina (1) – Segunda-feira, 25/07 às 21h

Brasil x Paraguai (2) – Terça-feira, 26/07 às 21h

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 – Sexta-feira, 29/07 às 21h

FINAL:

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Sábado, 30/07 às 21h

QUINTO LUGAR:

Chile x Venezuela

Leia também: Sul-Americana tem gol qualificado? Veja a regra